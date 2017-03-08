МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился подготовить повестку заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, включив туда 3-4 актуальных вопроса.

Об этом он заявил в четверг на совещании об актуальных вопросах развития страны, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Чтобы мы там лоб в лоб не стучали друг другу. Мы абсолютно не против проведения Высшего государственного совета. По очереди ВГС должен состояться в Москве. Готовьте эту повестку дня — 3-4 вопроса, не больше. А не 25 вопросов, которые мы, как на коньках, принимаем там. Как будто по льду катаемся", —заявил глава государства.

Президент поручил подготовить повестку дня заседания, включив в нее конкретные важнейшие вопросы двусторонних отношений и проект решения, который должен быть согласован и парафирован.

"Отвечая на вопрос, который постоянно перед нами ставится по заседанию Высшего госсовета Союзного государства, я ставлю конкретную задачу перед премьер-министром и министром иностранных дел: мы должны подготовить повестку дня этого заседания и обозначить там коренные вопросы, которые должны сегодня решаться", — сказал президент.

Глава государства считает, что заседание ВГНС не должно быть формальным.

"Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую "заседаловку" — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет", — подчеркнул белорусский лидер.