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Лукашенко: провокаторов повыковыривать, как изюм из булки

09.03.2017 14:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар – Sputnik. Событий, подобных прошедшим в Киеве в 2014 году, в Беларуси не будет, заявил в четверг в эфире ОНТ президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко: провокаторов повыковыривать, как изюм из булки
© Sputnik / Виктор Толочко
"Налог на тунеядство" в Беларуси не будут взыскивать в течение года

Глава государства 9 марта в Минске провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором дал ряд поручений чиновникам, в том числе министру внутренних дел Игорю Шуневичу. 

"Игорь Анатольевич, в стране должен быть наведен идеальный порядок, вы понимаете, о чем я говорю. На площадь человеку нельзя запретить ходить, подключитесь к этой работе, поскольку эта работа провалена в Минске, в городах областных, это особенно важно, крупных городах. Определите в городах ту площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение", – заявил Лукашенко.

Он также сказал, что в республике есть люди, которые способны на провокации во время массовых акций.

"А когда прольется кровь, тогда уже беда, поэтому работать надо на предупреждение, я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно", – уточнил Лукашенко. 

По словам президента, люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.

"Мы должны научиться вести диалог с людьми, но будет жесточайшая ответственность за нарушения. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов, и отвечать они должны по всей строгости закона", – сказал Лукашенко.

Он также отдельно подчеркнул, что не допустит повторения событий, произошедших три года назад в столице Украины. "Майдана в Беларуси не будет", – подытожил президент.

В Беларуси граждане, которые не участвовали в финансировании госрасходов более 183 дней в году, признаются с 2015 года плательщиками социального сбора согласно декрету №3. 17 февраля в Минске прошла первая несанкционированная акция "Марш рассерженных белорусов", затем аналогичные марши прошли в областных и районных городах.

В четверг 9 марта Лукашенко принял решение не взыскивать в течение года налог на "тунеядцев".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поручил Шуневичу навести в Беларуси идеальный порядок, поскольку работу правоохранители с населением провалили.

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