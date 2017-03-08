Власти Беларуси продолжают действовать методом кнута и пряника: приостановив на год действие декрета № 3 о «тунеядцах», Александр Лукашенко вместе с тем поручил силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с «провокаторами».

В частности, президент 9 марта на совещании по актуальным вопросам развития страны поручил главе МВД Игорю Шуневичу навести в стране «идеальный порядок». По его словам, в городах необходимо выбрать «площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение». Вместе с тем силовикам необходимо работать "на упреждение". В частности, Александр Лукашенко потребовал вернуть обратно тех, кого «выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли», а также пресекать всякие попытки дестабилизации ситуации, «как изюм из булки выковыривать этих провокаторов», которые отвечать должны по всей строгости закона.

При этом он объявил «майданутых» в подготовке с помощью Украины провокаций, на которых «будут массовкой, пушечным мясом». «Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу, а когда прольется кровь, тогда уже беда», - сказал Александр Лукашенко, передает телеканал ОНТ .

В то же время сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский по итогам заседания оргкомитета кампании "Мы - нетунеядцы", в которых входят представители девяти оппозиционных структур, заявил о необходимости продолжать добиваться полной отмены декрета № 3, а также ликвидации контрактной системы, изменения пенсионного законодательства, сообщили в БХД .

«Сегодня состоялось заседание оргкомитета компании "Мы - нетунеядцы". По-прежнему планируется проведение акции 15 марта в Минске и все запланированные акции в регионах. Это маленькая победа с прекращением действия декрета свидетельствует, что у нас есть только один инструмент, чтобы отстаивать свои права, - это единение и общая борьба граждан за свои права, используя демонстрации и давление на власть», - добавил он.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин. Граждане Декрет не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами «тунеядцы» сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тыс. человек.