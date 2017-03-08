МИНСК, 9 мар — Sputnik. Встреча, на которой планировали согласовать миграционную политику России и Беларуси, откладывается: белорусская сторона готова к заседанию межведомственной рабочей группы по пограничным вопросам, но по просьбе российской стороны оно перенесено, сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Встречу межведомственной группы проанонсировал 1 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Мирончки. По его словам, специалисты заинтересованных ведомств двух стран соберутся в Гродно на заседание межведомственной рабочей группы в рамках Союзного государства, которая отвечает за вопросы, связанные с миграционной ситуацией. Беларусь намерена обсудить на этой встрече установление ФСБ Росии приграничных зон на белорусско-российской границе; российская сторона список встречных вопросов пока не предоставила.

"С нашей стороны готовность принять российских коллег, обсудить с ними актуальные темы, есть. Вместе с тем, сейчас по просьбе российской стороны срок планируется сместить на несколько недель", — заявил Мирончик.

Он напомнил, что предыдущая встреча рабочей группы состоялась в режиме телеконференции в декабре 2016 года. Очередное заседание является плановым и проводится по обоюдной инициативе.

Предполагается, что в работе группы примут участие представители МВД, погранкомиетов, МИД и спецслужб.

"Белорусская сторона исходит из того, что по итогам заседания рабочей группы должен быть выработан конкретный алгоритм взаимодействия правоохранительных, пограничных и иных ведомств по всем ставшим актуальными за последнее время вопросам. Это и установление Федеральной службой безопасности России приграничных зон на белорусско-российской границе, и непропуск через белорусско-российскую границу граждан третьих стран, имеющих действительные визы для въезда на территорию РФ", — заметил Мирончик.

По его словам, белорусская сторона также готова обсуждать и встречные вопросы, которые могли возникнуть у российской стороны в связи с принятием указа о безвизовом въезде в Беларусь граждан иностранных государств на срок до пяти дней.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что пока встречного списка вопросов внешнеполитическое ведомство Беларуси от российских коллег не получало. Хотя договоренность об оперативном взаимодействии по этим вопросам была достигнута на февральской встрече глав МИД Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова.