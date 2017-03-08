МИНСК, 9 мар – Sputnik. Большая израильская делегации во главе с министром алии и абсорбции Софой Ландвер прибудет в воскресенье в Минск, сообщил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



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"В состав делегации также войдут представители МИД, других министерств и ведомств, деловых кругов Израиля", – рассказал Мирончик.

Делегация будет работать в Минске с 12 по 14 марта Весь комплекс двусторонних вопросов будет обсужден во время встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и Софы Ландер. Среди прочего на встрече будут затронуты темы, связанные с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Беларусью и Государством Израиль, которая отмечается в этом году.

Кроме того, израильская делегация примет участие в заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству под председательством заместителя премьер-министра Михаила Русого.

"Визит призван подтвердить высокий уровень двусторонних отношений", – заметил Мирончик.

По его словам, в Минске рассчитывают, что по итогам этих встреч стороны выйдут на новые договоренности в различных областях.