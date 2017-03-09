Декрет №3 не отменят, но сбор не будут собирать целый год, заявил сегодня Александр Лукашенко. Это произошло перед целым рядом запланированных акций протеста в регионах. Власть пытается сохранить лицо, говорят эксперты, оппозиционные политики заявляют, что продолжат добиваться полной отмены одиозного декрета.

Во всем виноваты бояре

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет . Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил сегодня Александр Лукашенко.

Неожиданно, официальный лидер Беларуси заявил, что денег от декрета как бы и не ждали: по его словам, этот документ ни экономический, ни финансовый, а идеологический и моральный.

«Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное», — вот такая мораль Декрета №3 от Лукашенко.

Оказалось, что во всем виноваты чиновники и депутаты, которые отвратительно и безответственно исполняли декрет.

«Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это их прежде всего работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время», — заявил официальный лидер.

По его мнению, сейчас на улицы на акции протеста выходят по 200-500 человек и «начинают кричать», и это «не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы».

«Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения », — сказал Александр Лукашенко.

В итоге, чиновники получили новый срок для определения тех, кто должен платить. И эти списки, наконец-то, должны быть выверены, к процессу готовы привлечь «депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы». Списки тунеядцев, добавил Лукашенко, получат «председатели гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске».

Справка БДГ

2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Декрет «заморозили», но не отменили

В итоге решено: в течение 2017 года не взыскивать в рамках декрета №3 сбор с тех, кто будет внесен в списки, кто успел оплатить «пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать». И, о чудо, если «тунеядец» будет к тому времени уже официально работать, Лукашенко готов «из бюджета по требованию» вернуть эти деньги.

Он довольно путано пытался объяснить свою мысль: «не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить, а те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить, если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги», сообщает БелТА .

Всё детям

Совершенно очевидно, что уже уплативших сбор никак не смогут успокоить заверения властей о том, что когда-то деньги вернут. Мало того, они могут в это не поверить. Поэтому Александру Лукашенко пришлось включить аргументы второго уровня: всё, что собрали, пойдет на детей. На каких детей? Непонятно, а, возможно, даже пока и неизвестно.

«Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!» — подчеркнул официальный лидер.

Он также потребовал отчета, куда ушли «тунеядские» деньги: «или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили».

«И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил Лукашенко.

Серьезный абсурд

Решение Лукашенко о моратории на декрет — пример серьезного абсурда, уверен экономист Антон Болточко.

«Декрет вызывает достаточно серьезные протесты, причем у людей, которые раньше не выходили на улицу, — сказал экономист в эфире на Primus — Откинем белорусские телеканалы, которые пытаются свести к каким-то внешним силам, пытающимся нарушить политическое спокойствие в стране. Потому что если раньше белорусы еще и могли поверить, то сегодня они открывают кошельки и видят, в чем заключается политическая стабильность»

Эксперт пояснил, что раньше «социальный контракт заключался в том, что мы за политическую стабильность, но у нас кошельки должны быть наполнены, то сейчас этого нет: мы беднеем, мы беднеем страшными темпами».

«На этом фоне не признать свои ошибки с Декретом №3… Ради чего? Ради денег. Да нет. Декрет №3 — убыточный. Политически он уже обнищал. Потери огромные», — подчеркнул Болточко.

Неэффективен документ, уверен экономист и в борьбе с теневым сектором экономики. Он сравнил применение декрета в этой сфере со стрельбой из пушки по воробьям.

«Декрет не должен быть в Беларуси. У него нет никакой экономической обоснованного фундамента. Декрет провоцирует людей, которые начинают беднеть всё больше и больше, ни к тем действия, которые нужны в Беларуси. Декрет политически — пустой. И лучше было бы чтобы он был отменен», — заключил Антон Болточко.

Заморозка Декрета как способ сохранить лицо для властей

«Это очень инетерсное решение, когда власть с одной стороны однозначно сохраняет лицо. С другой — снимает болезненность уплаты сбора практически со всех, кто не смог его уплатить», — прокомментировал БДГ решение Лукашенко о «заморозке» декрета политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его словам, очевидно, что это решение — ответ на протесты. «Хотя не все оценят это как слабость, это все-таки проявление определенной слабости. Власть не может бороться с такими социальными протестами, как она борется с политическими протестами», — считает эксперт.

Кроме того, добавил он, в результате невозможно понять, каким будет окончательное решение по декрету: возможно, ничего платить и не придется? Как быть с теми, кто уже заплатил? «Ситуация все равно не находит своего логического разрешения, поэтому скорее всего, это не будет точка в истории с Декретом №3. К этому вопросу нужно будет возвращаться», — добавил Быковский.

Политический обозреватель предположил, что, возможно, властям удастся сбить накал протестов, который заметен особенно в регионах, где давно не было массовых акций протеста.

«Если люди не будут бояться, они могут начать поднимать и другие вопросы, кроме отмены Декрета №3. Это может привести к радикализации уличных протестов. Возможно, именно этого боится власть и пытается сбить накал протестов», — заключил Быковский.

Акции не прекратятся — говорят политики

Жители Беларуси, как известно, Декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

Сейчас же готовится целая серия акций протеста: первая уже сегодня в Молодечно и так до 15 марта, когда пройдет марш «Я не тунеядец» в Минске. Политик Николай Статкевич предлагает протестовать против декрета и 25 марта (в Минске), когда оппозиция традиционно отмечает День Воли, а завершить серию 26 марта акциями протеста в регионах.

«Власти поняли, что градус недовольства — достаточно высок, и люди готовы к открытым уличных протестов. Просто так замять эту ситуацию не удастся, и репрессии — не лучший выход, они могут вызвать рост протестов. Поэтому власти пытаются сохранить лицо, не отменяя декрет», — пояснил председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, требования демократической оппозиции остаются теми же: полная отмена Декрета №3. «Этот документ противоречит Конституции и международным обязательствам Беларуси и должны быть отменены. А те деньги, которые государство получило от граждан в его рамках, должно вернуть», — заключил Губаревич.

Политики от акций отказываться не собираются, сохранится ли протестное настроение у жителей регионов после «заморозки» декрета, станет понятно уже сегодня вечером.