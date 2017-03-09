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Лукашенко пытается сохранить лицо: Декрет №3 «заморозили», но не отменили
10.03.2017 00:36 — Новости Политики | БДГ
Декрет №3 не отменят, но сбор не будут собирать целый год, заявил сегодня Александр Лукашенко. Это произошло перед целым рядом запланированных акций протеста в регионах. Власть пытается сохранить лицо, говорят эксперты, оппозиционные политики заявляют, что продолжат добиваться полной отмены одиозного декрета.
Во всем виноваты бояре
«В течение марта, если нужно,
Неожиданно, официальный лидер Беларуси заявил, что денег от декрета как бы и не ждали: по его словам, этот документ ни экономический, ни финансовый, а идеологический и моральный.
«Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное», — вот такая мораль Декрета №3 от Лукашенко.
Оказалось, что во всем виноваты чиновники и депутаты, которые отвратительно и безответственно исполняли декрет.
«Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это их прежде всего работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время», — заявил официальный лидер.
По его мнению, сейчас на улицы на акции протеста выходят по 200-500 человек и «начинают кричать», и это «не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы».
«Это в основном те люди, которые обижены, которым мы
В итоге, чиновники получили новый срок для определения тех, кто должен платить. И эти списки, наконец-то, должны быть выверены, к процессу готовы привлечь «депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы». Списки тунеядцев, добавил Лукашенко, получат «председатели гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске».
Справка БДГ
2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
Декрет «заморозили», но не отменили
В итоге решено: в течение 2017 года не взыскивать в рамках декрета №3 сбор с тех, кто будет внесен в списки, кто успел оплатить «пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать». И, о чудо, если «тунеядец» будет к тому времени уже официально работать, Лукашенко готов «из бюджета по требованию» вернуть эти деньги.
Он довольно путано пытался объяснить свою мысль: «не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить, а те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить, если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги»,
Всё детям
Совершенно очевидно, что уже уплативших сбор никак не смогут успокоить заверения властей о том, что когда-то деньги вернут. Мало того, они могут в это не поверить. Поэтому Александру Лукашенко пришлось включить аргументы второго уровня: всё, что собрали, пойдет на детей. На каких детей? Непонятно, а, возможно, даже пока и неизвестно.
«Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!» — подчеркнул официальный лидер.
Он также потребовал отчета, куда ушли «тунеядские» деньги: «или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили».
«И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил Лукашенко.
Серьезный абсурд
Решение Лукашенко о моратории на декрет — пример серьезного абсурда, уверен экономист Антон Болточко.
«Декрет вызывает достаточно серьезные протесты, причем у людей, которые раньше не выходили на улицу, — сказал экономист в эфире
Эксперт пояснил, что раньше «социальный контракт заключался в том, что мы за политическую стабильность, но у нас кошельки должны быть наполнены, то сейчас этого нет: мы беднеем, мы беднеем страшными темпами».
«На этом фоне не признать свои ошибки с Декретом №3… Ради чего? Ради денег. Да нет. Декрет №3 — убыточный. Политически он уже обнищал. Потери огромные», — подчеркнул Болточко.
Неэффективен документ, уверен экономист и в борьбе с теневым сектором экономики. Он сравнил применение декрета в этой сфере со стрельбой из пушки по воробьям.
«Декрет не должен быть в Беларуси. У него нет никакой экономической обоснованного фундамента. Декрет провоцирует людей, которые начинают беднеть всё больше и больше, ни к тем действия, которые нужны в Беларуси. Декрет политически — пустой. И лучше было бы чтобы он был отменен», — заключил Антон Болточко.
Заморозка Декрета как способ сохранить лицо для властей
«Это очень инетерсное решение, когда власть с одной стороны однозначно сохраняет лицо. С другой — снимает болезненность уплаты сбора практически со всех, кто не смог его уплатить», — прокомментировал БДГ решение Лукашенко о «заморозке» декрета политический обозреватель Павлюк Быковский.
По его словам, очевидно, что это решение — ответ на протесты. «Хотя не все оценят это как слабость, это все-таки проявление определенной слабости. Власть не может бороться с такими социальными протестами, как она борется с политическими протестами», — считает эксперт.
Кроме того, добавил он, в результате невозможно понять, каким будет окончательное решение по декрету: возможно, ничего платить и не придется? Как быть с теми, кто уже заплатил? «Ситуация все равно не находит своего логического разрешения, поэтому скорее всего, это не будет точка в истории с Декретом №3. К этому вопросу нужно будет возвращаться», — добавил Быковский.
Политический обозреватель предположил, что, возможно, властям удастся сбить накал протестов, который заметен особенно в регионах, где давно не было массовых акций протеста.
«Если люди не будут бояться, они могут начать поднимать и другие вопросы, кроме отмены Декрета №3. Это может привести к радикализации уличных протестов. Возможно, именно этого боится власть и пытается сбить накал протестов», — заключил Быковский.
Акции не прекратятся — говорят политики
Жители Беларуси, как известно, Декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси
Сейчас же готовится целая серия акций протеста: первая уже сегодня в Молодечно и так до 15 марта, когда пройдет марш «Я не тунеядец» в Минске. Политик Николай Статкевич предлагает протестовать против декрета и 25 марта (в Минске), когда оппозиция традиционно отмечает День Воли, а завершить серию 26 марта акциями протеста в регионах.
«Власти поняли, что градус недовольства — достаточно высок, и люди готовы к открытым уличных протестов. Просто так замять эту ситуацию не удастся, и репрессии — не лучший выход, они могут вызвать рост протестов. Поэтому власти пытаются сохранить лицо, не отменяя декрет», — пояснил председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
По его словам, требования демократической оппозиции остаются теми же: полная отмена Декрета №3. «Этот документ противоречит Конституции и международным обязательствам Беларуси и должны быть отменены. А те деньги, которые государство получило от граждан в его рамках, должно вернуть», — заключил Губаревич.
Политики от акций отказываться не собираются, сохранится ли протестное настроение у жителей регионов после «заморозки» декрета, станет понятно уже сегодня вечером.
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Декрет №3 не отменят, но сбор не будут собирать целый год, заявил сегодня Александр Лукашенко. Это произошло перед целым рядом запланированных акций протеста в...
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