МИНСК, 10 мар – Sputnik. Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе, который был вынесен парламентом страны в декабре 2016 года на фоне крупного скандала из-за коррупции.

Все восемь судей проголосовали в поддержку решения парламента.

Теперь Пак Кын Хе будет окончательно отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента должен был истечь в феврале 2018 года, а выборы должны были состояться 20 декабря этого года.

По информации телекомпании NHK, Пак Кын Хе покинет президентский дворец уже 10 марта.

Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов. В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом она "выкачивала" крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи.

Обязанности главы государства пока выполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.