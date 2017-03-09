Во время совещания

Одной из центральных тем на прошедшем 9 марта у Президента Беларуси совещании об актуальных вопросах развития страны стало исполнение декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Александр Лукашенко ответил на все звучащие в обществе вопросы и дал четко понять, для чего принимался этот декрет и какова его дальнейшая судьба. Документ, подчеркнул глава государства, отменять не будут, но подкорректируют, а также более принципиально и тщательно подойдут к формированию списка плательщиков.Президент отметил, что на его уровне вопрос реализации норм декрета поднимался далеко не единожды. Он, насколько это возможно, наблюдает и отслеживает соответствующие публикации как в оппозиционных, так и в провластных средствах массовой информации. «И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще — то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был», — сказал Александр Лукашенко.

Цель декрета — заставить работать тех, кто должен и может

Отвечая на звучащий в обществе вопрос по поводу декрета №3, Александр Лукашенко подчеркнул, что этот документ прежде всего несет в себе идеологический и моральный аспект. Он не является экономическим и финансовым. «Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное», — подчеркнул Президент.

«А уже потом, если ты можешь, но не хочешь работать или где-то работаешь (имеется в виду неофициальная занятость. — Прим. БЕЛТА), ты найди возможность заплатить мизер за то, чем ты пользуешься бесплатно за счет бюджета», — сказал глава государства.

Кто может, но не должен работать, например, пенсионеры, — к ним претензий никто не предъявляет, добавил Александр Лукашенко. Равно как не заставляют работать и тех, кто не может этого делать по объективным причинам: люди с ограниченными возможностями, многодетные матери.

«Наоборот, мы будем их поддерживать, как поддерживаем многих стариков и пенсионеров. Это тоже за счет бюджета. То есть все мы, работающие, платим в бюджет. А он формируется из взносов людей и предприятий. Но в этот же бюджет кто-то вносит взносы, а кто-то должен — и не вносит. А благами то пользуется», — констатировал белорусский лидер.

Перечень отраслей и направлений, которые финансируются государством за счет бюджетных средств, можно продолжать. В их числе здравоохранение, образование, безопасность, оборона, коммунальные услуги.

Александр Лукашенко привел пример из публикаций в СМИ: «Кто-то кричал на всю площадь или в кабинете: а я плиточником работаю в России, там деньги зарабатываю!»

«А разве декрет кому-то запрещает работать в России или вообще за границей? — задал риторический вопрос Президент. — Наоборот, мы приветствуем. Мы понимаем, что плохих плиточников в Москве приветствовать не будут. Там хорошие специалисты работают. И слава богу, что работают. Я всегда этим горжусь. Но здесь живет твоя семья, твои дети ходят бесплатно в школу, мы лечим их. Коммунальные услуги и прочее… И ты, отработав, сюда приезжаешь».

«Если уж ты не можешь вносить налог в 13%, который платят все люди, иди, заплати этот несчастный сбор. Разве в этом дело?» — сказал Александр Лукашенко.

Есть другой вариант

«Мы можем очень четко определить список этих людей, которые должны участвовать в содержании государственных мероприятий. Мы не будем их заставлять платить этот сбор, а позволим им заплатить за все услуги в государстве по полной стоимости», — сказал Президент.

«Вот тогда посмотрим. Это же уже будет абсолютно справедливо. Выбирай, где работать, зарабатывай деньги. Но коль ты не содержишь собственное государство, не участвуешь в этих мероприятиях, иди, плати. Это один из вариантов. Я специально об этом говорю, чтобы подчеркнуть суть и концепцию этого декрета», — заявил глава государства.

О критике в СМИ

Президент отметил, что в последнее время в СМИ видит обсуждение декрета №3. «Слушайте, большего позора от грамотных людей и специалистов, если говорить в целом, я не слышал. Люди ввязались в обсуждение важного документа, который волнует часть общества, не читая его. Так вы же прочитайте, о чем там речь, а потом ведите дискуссию», — призвал белорусский лидер.

«Ничего хорошего не могу сказать и в адрес СМИ. Болтовня экспертов по декрету и больше ничего», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко привел пример: «Назову одну фамилию, что меня удивило. Наш великий человек — народный артист Ярмоленко: декрет надо переработать или отменить. Я думаю, а каким крылом этот декрет зацепил Ярмоленко. И начинаю уже думать, что, наверное, у нас среди творческой интеллигенции тоже есть такие, которые не несут солидарной ответственности за мероприятия в государстве».

«Я никого не упрекаю, но сразу подумал об этом, — отметил Президент. — Наверное, Анатолий и не читал этот декрет. Вот модно это было сказать, взял и сказал».

Говоря в целом о СМИ, Александр Лукашенко высказал мнение, что «там многие засиделись и покрылись мхом».

О плюсах и минусе

По словам Александра Лукашенко, принятие декрета встряхнуло все общество, этот документ показал, кто есть кто. Люди начали трудоустраиваться, искать работу. Количество обращений в службу занятости резко возросло. «То есть люди поняли, что надо зарегистрироваться и искать работу, — констатировал белорусский лидер. — Резко замедлилась текучесть кадров на предприятиях и в организациях. Люди начали, наконец, ценить свое рабочее место. Мы это заметили».

По сути, была проведена своего рода перепись населения. Создается реальная информационная база — списки занятости населения. «Очень печально, что мы это начали делать после того, как кое-кто от Президента получил по голове. После того, как вы безответственно переложили исполнение идеологического документа на налоговые службы», — подчеркнул Президент.

«А они (налоговые службы. — Прим. БЕЛТА) от балды направили примерно пятистам тысячам «письма счастья». И когда получили резкую реакцию у Президента, начали утрясать эти списки, то их уже осталось не 500 тыс., а 300 тыс. А если дальше пойдем, то еще меньше будет. Но они останутся — те, кто должен и может работать», — уверен глава государства.

Александр Лукашенко при этом назвал только один отрицательный момент, который последовал после принятия декрета, — это его отвратительное и безответственное исполнение со стороны чиновников разного уровня. «Я бы это назвал саботажем, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Вы самоустранились от этой работы. Не нашли там свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов».

«Мы не должны обижать людей, особенно в это время»

«Как можно было переложить организацию исполнения декрета на налоговиков? — возмутился глава государства. — Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это прежде всего их работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать».

Честных людей, подчеркнул белорусский лидер, не надо было трогать вообще. «Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения», — сказал Александр Лукашенко.

Поручения и решения:

Определить списки

Александр Лукашенко поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3. «Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех (к составлению списков. — Прим. БЕЛТА) — депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске», — заявил глава государства.

Администрации Президента вместе с правительством поручено организовать контроль за исполнением этого решения. «И не дай бог, вы обидите хоть одного человека», — предупредил Александр Лукашенко.

Дошлифовать к 1 октября

Если сами списки плательщиков местные власти должны сформировать уже к концу первого квартала текущего года, то на дошлифовку этой базы у чиновников будет еще полгода. «Второй этап — 1 октября этого года. Все списки должны быть идеальными. Если у кого-то есть претензии, вы должны с ними там, на местах, в течение лета встретиться, договориться, трудоустроить на работу…», — поручил Президент.

В течение года не взыскивать сбор

Президент озвучил следующее решение: в течение 2017 года не взыскивать по декрету №3 сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», — распорядился глава государства.

«Но в первом квартале мы имеем списки у каждого главы администрации города и района. И тот, кто не будет работать, ровно через год должен будет внести этот платеж», — сказал Александр Лукашенко.

При этом он констатировал, что в Беларуси есть и те, кто ведет асоциальный образ жизни. «Я прекрасно понимаю, что они не бросятся работать. Они никогда не работали и работать не собираются. Вот таких мы должны заставить», — сказал глава государства.

Оплата по частям

«Им (плательщикам. — Прим. БЕЛТА) надо сказать заранее об этом, чтобы они по 10-15 рублей вносили, а не сразу 200 или 300», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, всплеск в обществе произошел даже не потому, что людям пришли соответствующие письма о необходимости уплаты сбора. «Это не главная причина, — уверен Президент. — Люди, прочитав это письмо, увидели, что им надо за прошлый год сразу уплатить 300-400 рублей. И все к этому оказались не готовы, или стало жалко платить эти деньги. Это понятно, такая человеческая реакция. Поэтому люди должны в течение года знать, что им придется платить. Или устроиться на работу и как всем работать».

Все собранные средства — детям

«Все платежи, чтобы нас не упрекали, должны остаться в местных бюджетах. Не в областных, а в районных. И эти деньги исключительно до копейки должны быть направлены на содержание детей. Только детям!» — подчеркнул Президент.

«И самое главное — каждый глава района на сессии районных и городских советов должен отчитаться до копейки, на какие цели он потратил эти деньги. Или это детский сад, или детский дом, или кому-то помогли, купили что-то, накормили, напоили и так далее. Исключительно на детей. И не дай бог, хоть одна копейка пойдет на другие цели — ремонт дорог, квартир…», — добавил глава государства.

Исполнение декрета переносится на места

По словам Александра Лукашенко, самое главное, что исполнение декрета №3 — идеологического и морального документа — переносится на места. «Контроль — за губернаторами, исполнение — за председателями гор- и райисполкомов, главами администраций в городах. То есть самый нижний уровень вертикали. Это не значит, что верхние эшелоны власти не будут заниматься этим вопросом», — сказал Президент.

В увязке с реализацией норм декрета он поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных, а также напомнил о необходимости неукоснительного исполнения ранее данных поручений по доведению в течение года средней зарплаты до уровня в $500 и поддержанию жесткой исполнительской дисциплины.

«Люди хотят разговаривать с теми, кто принимает решения»

Президент требует, чтобы с людьми, попавшими в трудную ситуацию, которые предъявляют определенные претензии и требования, хотят что-то высказать, встречались исключительно руководители вертикали власти. Это председатели сельского совета, горисполкома, райисполкома, главы администраций в городах, губернаторы. «Наверху — члены правительства, руководители всех структур и подразделений. Люди хотят видеть и разговаривать с теми, кто принимает решения», — подчеркнул белорусский лидер.

«Самое главное — подключить к этой работе депутатский корпус всех уровней. Пусть они на месте решают, как и с кем разговаривать. Если в декрете записано, что человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, освобождается от платежей по этому направлению, вот пусть депутаты и примут это решение вместе с председателем райисполкома», — добавил Александр Лукашенко.

Особое поручение: начинать с родных и близких

«Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — заявил Александр Лукашенко.

«Вы можете сказать: да они заплатят $200, или Br400 в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе, — подчеркнул белорусский лидер. — Я не хочу называть конкретные фамилии. Полковник Шпегун (начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Сергей Шпегун. — Прим. БЕЛТА) должен взять этот вопрос лично на контроль и мне доложить после 1 апреля».

«Посмотрите по кадровому реестру, кто такой богатый у нее муж, что она сидит сегодня, ничего не делая, имея ребенка 20-22 лет и не имея пенсионного возраста. Наверное, вы некоторых знаете, я тоже. Но пока фамилий не называю», — добавил Александр Лукашенко.

Подкорректировать, но не отменять

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поручил министру внутренних дел обеспечить поддержание идеального порядка в стране, в том числе при проведении массовых мероприятий.

«Я почему говорю о милиции? Если мы заставим людей работать, и они будут заняты, у нас меньше будет преступлений. Вот почему мы должны каждого, кто может, заставить работать. Вот в чем суть этого декрета», — подчеркнул глава государства.

По его словам, все обращения и жалобы должны рассматриваться на местах. «Решения председателя райисполкома, в крайнем случае губернатора, обжалованию не подлежат. Но предупреждаю: никто из достойных людей, которые любят свою страну и вносят вклад в ее развитие, не должен быть обижен. За это ответите лично, как за нарушение прав человека», — резюмировал белорусский лидер.

БЕЛТА