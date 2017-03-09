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Кремль: Минские договоренности - единственные по конфликту на Украине
10.03.2017 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Помимо Минских договоренностей не существует каких-либо подписанных документов по урегулированию внутриукраинского конфликта, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Фото: из личного архива Тамары Самойленко
Ранее представители Киева заявили о том, что будто бы из повестки переговоров политической подгруппы в рамках "Минск-2" исключены темы выборов и конституционных изменений.
"Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является "дорожной картой" в рамках внутриукраинского урегулирования. Каких-либо изменений здесь нет", — сказал Песков.
С момента начала украинского кризиса в 2014-м году основной переговорной площадкой между сторонами остается Минск — в белорусской столице регулярно собирается контактная группа и тематические подгруппы.
Политическая часть Минских соглашений была подписана участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает множество пунктов, в том числе и проведение глубокой конституционной реформы, а также проведение выборов на юго-востоке Украины.
Напомним, на последнем заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
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Минские соглашения пресс-секретарь президента России назвал текстом, который является "дорожной картой" в рамках внутриукраинского урегулирования.
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