МИНСК, 10 мар — Sputnik. Помимо Минских договоренностей не существует каких-либо подписанных документов по урегулированию внутриукраинского конфликта, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



© Фото: из личного архива Тамары Самойленко Похоронит ли блокада Донбасса Минские соглашения?

Ранее представители Киева заявили о том, что будто бы из повестки переговоров политической подгруппы в рамках "Минск-2" исключены темы выборов и конституционных изменений.

"Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является "дорожной картой" в рамках внутриукраинского урегулирования. Каких-либо изменений здесь нет", — сказал Песков.

С момента начала украинского кризиса в 2014-м году основной переговорной площадкой между сторонами остается Минск — в белорусской столице регулярно собирается контактная группа и тематические подгруппы.

Политическая часть Минских соглашений была подписана участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает множество пунктов, в том числе и проведение глубокой конституционной реформы, а также проведение выборов на юго-востоке Украины.

Напомним, на последнем заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске переговорщики констатировали, что ситуация вокруг отвода тяжелых вооружений "зашла в тупик" . Очередная встреча группы запланирована на 15 марта.