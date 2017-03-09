﻿ Кремль: Минские договоренности - единственные по конфликту на Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кремль: Минские договоренности - единственные по конфликту на Украине

10.03.2017 13:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Помимо Минских договоренностей не существует каких-либо подписанных документов по урегулированию внутриукраинского конфликта, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль: Минские договоренности - единственные по конфликту на Украине
© Фото: из личного архива Тамары Самойленко
Похоронит ли блокада Донбасса Минские соглашения?

Ранее представители Киева заявили о том, что будто бы из повестки переговоров политической подгруппы в рамках "Минск-2" исключены темы выборов и конституционных изменений.

"Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является "дорожной картой" в рамках внутриукраинского урегулирования. Каких-либо изменений здесь нет", — сказал Песков.

С момента начала украинского кризиса в 2014-м году основной переговорной площадкой между сторонами остается Минск — в белорусской столице регулярно собирается контактная группа и тематические подгруппы.

Политическая часть Минских соглашений была подписана участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает множество пунктов, в том числе и проведение глубокой конституционной реформы, а также проведение выборов на юго-востоке Украины.

Напомним, на последнем заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске переговорщики констатировали, что ситуация вокруг отвода тяжелых вооружений "зашла в тупик". Очередная встреча группы запланирована на 15 марта. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские соглашения пресс-секретарь президента России назвал текстом, который является "дорожной картой" в рамках внутриукраинского урегулирования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и король Бельгии обменялись поздравлениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика