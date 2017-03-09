Против "источника преступности" - безработных власти задействуют всю правоохранительную систему и весь репрессивный аппарат.

10 марта Лукашенко провел совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем.

В мероприятии участвовали свыше 250 представителей органов госуправления, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, представители МВД, Следственного комитета, МЧС, КГБ, Госпогранкомитета и ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, органов прокуратуры, судебной системы, Департамента финансовых расследований. Масштабно. О чем же шла речь?

Белорусский руководитель признал, что "проблем в сфере правоохранительной деятельности, к сожалению, еще хватает". Особый акцент Лукашенко сделал на профилактике преступлений. Именно на профилактику преступлений и направлен декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", о судьбе которого накануне проводилось специальное совещание . Там же Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. И дал приказ силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с "провокаторами".

Безработные превращаются… превращаются безработные…

"Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие. Я обращал внимание нашего Министра внутренних дел прежде всего на эту проблему. Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) - это будущий преступник. Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания", - заявил белорусский руководитель.

Ситуация в сфере общественной безопасности и охраны правопорядка в целом является стабильной и контролируемой: за последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза. Положительная динамика, по мнению Лукашенко, вызвана системными преобразованиями в правоохранительной и судебной сфере, которые проведены в последние годы. Это создание Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз, образование единой системы судов общей юрисдикции под руководством единого высшего судебного органа - Верховного суда.

"Отсутствие динамики развития в правоохранительной сфере неизбежно приводит к отставанию и застою. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны на основе систематического анализа выявлять имеющиеся недостатки в правоохранительной сфере и оперативно их устранять. Требования к работе правоохранительной системы страны будут повышаться - это для вас не секрет. Она должна быть не только максимально эффективной, но и оптимальной: правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом", - убежден Александр Лукашенко.

Спрос на правоохранителей вырос на фоне протестов "тунеядцев"

6 марта белорусское государственное телевидение показало очередной документальный фильм , в котором в буквальном смысле смешалось все: Майдан, белорусская оппозиция, некие "бандеровцы" и белорусские анархисты. БТ решило попугать граждан страны Статкевичем, Майданом и анархистами

Главную роль авторы пасквиля отвели Николаю Статкевичу. В фильме смешалось все: и Майдан с весьма странной интерпретацией происходящего в Украине три года назад, больше похожей на выдержки из пропагандистских передач российского телевидения, и террористы-анархисты, и финансирование деятельности Статкевича из Европы, и даже Хатынь, которую сжигали… бандеровцы.

Очевидно, что протесты "тунеядцев" и повышение интереса к спецслужбам взаимосвязаны. Как?

- Спрос вырос потому, что руководитель государства боится своего любимого народа, что народ выдвинет требования, может стукнуть кулаком по столу. Это единственная причина, всегда была и будет: за массовыми протестами маячит потеря власти. Сегодня народ выдвигает одни требования, завтра - другие, послезавтра - третьи; смотришь - а власти уже нет, - говорит генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб. - Только недавно в Беларуси отмечали столетие белорусской милиции, рапортовали об успехах в борьбе с преступностью. А сегодня уже "тунеядцы" превратились в основной источник преступности, следовательно, надо вести борьбу с "тунеядцами", чтобы не было преступности. Так вроде борьба с преступностью процветает… Так чего мы боимся, испугались каких-то безработных?

- Процитирую Лукашенко: «А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, - они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение».

Это обычное запугивание либо нужно смотреть глубже?

- В нашей ситуации возможно все: возможны и провокации, и нападения - я бы не исключал любой вероятности. Провокаторы могут оказаться и среди участников акций, могут появиться и "засланные казачки", - а власть напугана. Масштабы протестов, которые мы все видели 17 февраля, 15 марта мы уже не увидим.

- Все-таки пропаганда действует?

- Не только пропаганда действует, но и правоохранительные органы будут действовать иначе. Репрессивный маховик набирает обороты - иначе зачем собирать сразу 250 чиновников?