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Лукашенко поручил правоохранителям уйти от дублирования функций
10.03.2017 15:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам избавиться от дублирования функций между ними и устранить излишнюю отчетность.
В пятницу глава государства провел совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.
"Перед всеми структурами правоохранительной системы стоит задача максимальной скоординированности действий. В этом плане еще немало проблем. Одна из них — дублирование функций. Компетенция каждого органа должна быть предельно четко сформулирована, чтобы не допускать двойного толкования", — заявил
Лукашенко. Его слова приводит
"Это не значит, что если ДФР (департамент финансовых расследований КГК — Sputnik) видит коррупционное проявление, он должен пройти мимо, потому что это не его работа. Нет, так быть не должно. Просто подобные факты надо передавать для расследования специалистам, если у вас не хватает таких специалистов. Здесь очень тонкая грань. По большому счету, друг за другом только ходить не надо", — привел пример белорусский лидер.
Он также поручил и далее избавляться от излишней отчетности, как это уже сделали в органах прокуратуры, МВД.
Актуальным критерием оценки работы правоохранительных органов должна быть не статистика, а оперативное реагирование на динамично изменяющуюся обстановку, возникающие вызовы и угрозы. "И такой подход должен быть у каждого — от руководителя до рядового исполнителя", — подчеркнул президент.
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Президент также потребовал избавиться от излишней отчетности. Главным критерием оценки работы должна стать не статистика, а оперативное реагирование.
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