МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам избавиться от дублирования функций между ними и устранить излишнюю отчетность.

В пятницу глава государства провел совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

"Перед всеми структурами правоохранительной системы стоит задача максимальной скоординированности действий. В этом плане еще немало проблем. Одна из них — дублирование функций. Компетенция каждого органа должна быть предельно четко сформулирована, чтобы не допускать двойного толкования", — заявил

Лукашенко. Его слова приводит БелТА .

"Это не значит, что если ДФР (департамент финансовых расследований КГК — Sputnik) видит коррупционное проявление, он должен пройти мимо, потому что это не его работа. Нет, так быть не должно. Просто подобные факты надо передавать для расследования специалистам, если у вас не хватает таких специалистов. Здесь очень тонкая грань. По большому счету, друг за другом только ходить не надо", — привел пример белорусский лидер.

Он также поручил и далее избавляться от излишней отчетности, как это уже сделали в органах прокуратуры, МВД.

Актуальным критерием оценки работы правоохранительных органов должна быть не статистика, а оперативное реагирование на динамично изменяющуюся обстановку, возникающие вызовы и угрозы. "И такой подход должен быть у каждого — от руководителя до рядового исполнителя", — подчеркнул президент.