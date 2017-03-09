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Мингорисполком санкционировал "Марш нетунеядцев" 15 марта

10.03.2017 15:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Минский горисполком разрешил проведение "Марша нетунеядцев" 15 марта в Минске, сообщил Sputnik один из заявителей акции Денис Садовский.

Мингорисполком санкционировал "Марш нетунеядцев" 15 марта
© Фото: пресс-служба президента
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Несанкционированные акции протеста проходят в Беларуси с 17 февраля, когда в Минске белорусы впервые вышли протестовать против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Через два дня "Марши рассерженных белорусов" прошли во всех областных центрах. На выходных протестующих поддержали и в других городах республики.

"Нашу заявку на проведение митинга у Академии наук и шествия до площади Бангалор удовлетворили. Изменили только место сбора. Мы просили о площадке у Академии наук, а нам определили место сбора — возле кинотеатра "Октябрь", — рассказал Садовский. Между тем, эти площадки находятся ровно друг напротив друга.

По словам собеседника Sputnik, во время встречи в Мингорисполкоме заявители акции пытались скорректировать место проведения марша, перенести его в центр. Мотивировали тем, что настроение людей с конца января, когда подавалась заявка, существенно изменилось. "Демонстранты могут не захотеть идти на Банголор", — пояснил свою позицию Садовский. Однако городские власти отказались согласовывать другой сценарий и напомнили заявителям об ответственности, которую они несут за организацию акции.

Городские власти разрешили  собраться участникам возле кинотеатра "Октябрь" с 17:30 до 18:00 и затем до 20:00 пройти шествием  к площади Бангалор. Предполагается, что количество участников не должно превысить 1 тысячи человек.

Накануне президент страны Александр Лукашенко провел об актуальных вопросах развития страны, на котjром заявил о моратории на исполнение Декрета №3. При этом глава государства особо подчеркнул, что  люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.

Площадь Бангалор в Минске — это традиционное место, которое городские власти отводят для проведения акций оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявители пытались во время встречи в горисполкоме скорректировать план акции, согласовать в качестве места встречи Октябрьскую площадь, но городские власти...

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