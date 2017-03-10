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Либерализация закончилась не начавшись: аресты оппозиции в Молодечно

10.03.2017 20:42 — Новости Политики | БДГ  
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После очередного марша нетунеядцев, который прошел в Молодечно, были задержаны организаторы от оппозиции.

После Марша нетунеядцев, который прошел сегодня вечером в Молодечно, милиция арестовала лидера ОГП Анатолия Лебедько, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя БХД Виталия Рымашевского и журналиста БелаПАН Сергея Королевича, сообщает «Радио Свобода». Задержана также Ольга Ковалькова из БХД.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Губаревич, задержание проходило брутально: людей забрасывали в микроавтобус лицом в пол. Сейчас задержанные находятся в Молодеченском РУВД.

Лебедько во время задержания вел прямую трансляцию на своей странице в социальной сети: он рассказал, что остановилась машина, из нее выскочили люди, стали затаскивать Лебедько и других в машину, в которой уже лежал на полу Губаревич. Лидер ОГП сообщил, что люди, которые его задерживали, не представились и он точно не знает, где находится.

Рымашевского также задержали во время онлайна, он подтвердил, что на него накинулись люди в штатском, бросили в машину и увезли. Есть информация о том, что вместе с оппозицей были задержаны и простые граждане, причем они заявляют, что задержание проводилось не местными сотрудниками милиции.

По информации БДГ, все задержанные находятся в разных комнатах и сейчас ожидают оформления: идет процесс установления их личности, другой информации в РУВД пока предоставить не смогли.

Отметим, что акция в Молодечно получилась довольно многочисленной даже несмотря на то, что власти вчера заявили о готовности декрет о тунеядстве пересмотреть: по разным оценкам на нее пришло от 500 человек.

Перед участниками выступил председатель молодечненского райисполкома Александр Яхновец: он предупредил людей, что митинг несанкционирован и заявил, что людям, имеющим вопросы к местным властям, следует приходить в исполком, а не на площадь. За чиновником в исполком никто не пошел, а его выступление люди встретили криками «Позор».

Напомним, что 10 марта Александр Лукашенко провел совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем, а накануне дал приказ силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с "провокаторами". При этом минские власти разрешили провести акцию протеста в столице 15 марта, но по уже привычному для оппозиции маршруту "по задворкам": от Академии Наук до площади Бангалор.

 
 
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После очередного марша нетунеядцев, который прошел в Молодечно, были задержаны организаторы от оппозиции.

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