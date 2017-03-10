|
Либерализация закончилась не начавшись: аресты оппозиции в Молодечно
10.03.2017 20:42 — Новости Политики | БДГ
После очередного марша нетунеядцев, который прошел в Молодечно, были задержаны организаторы от оппозиции.
После Марша нетунеядцев, который прошел сегодня вечером в Молодечно, милиция арестовала лидера ОГП Анатолия Лебедько, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, сопредседателя БХД Виталия Рымашевского и журналиста БелаПАН Сергея Королевича, сообщает «Радио Свобода». Задержана также Ольга Ковалькова из БХД.
Как рассказал на своей странице в социальной сети Губаревич, задержание проходило брутально: людей забрасывали в микроавтобус лицом в пол. Сейчас задержанные находятся в Молодеченском РУВД.
Лебедько во время задержания вел прямую трансляцию на своей странице в социальной сети: он рассказал, что остановилась машина, из нее выскочили люди, стали затаскивать Лебедько и других в машину, в которой уже лежал на полу Губаревич. Лидер ОГП сообщил, что люди, которые его задерживали, не представились и он точно не знает, где находится.
Рымашевского также задержали во время онлайна, он подтвердил, что на него накинулись люди в штатском, бросили в машину и увезли. Есть
По информации БДГ, все задержанные находятся в разных комнатах и сейчас ожидают оформления: идет процесс установления их личности, другой информации в РУВД пока предоставить не смогли.
Отметим, что акция в Молодечно получилась довольно многочисленной даже несмотря на то, что власти вчера
Перед участниками выступил председатель молодечненского райисполкома Александр Яхновец: он предупредил людей, что митинг несанкционирован и заявил, что людям, имеющим вопросы к местным властям, следует приходить в исполком, а не на площадь. За чиновником в исполком никто не пошел, а его выступление люди встретили криками «Позор».
Напомним, что 10 марта Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После очередного марша нетунеядцев, который прошел в Молодечно, были задержаны организаторы от оппозиции.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии