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Brexit может начаться уже 14 марта

11.03.2017 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать процесс выхода страны из ЕС в ближайший вторник, 14 марта, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на премьер-министра Ирландии Энда Кенни.

Brexit может начаться уже 14 марта
© REUTERS Yves Herman
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По его словам, во вторник Мэй будет выступить в палате общин парламента с отчетом о саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер может воспользоваться этим выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit.

"Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля, учитывая, что британский премьер задействует 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС — ред.), я думаю, до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Европейского Совета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. И встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля", — приводит телеканал Sky News слова Кенни.

Для того чтобы запустить процесс выхода из ЕС, Мэй нужно, чтобы в понедельник соответствующий законопроект одобрила палата общин, а во вторник — палата лордов, ранее принявшая две поправки и отправившая документ снова в нижнюю палату на повторное рассмотрение. Также законопроект, чтобы вступить в силу, должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.

Такое количество условий, необходимых для запуска Brexit, заставляет ряд политологов прийти к выводу, что Мэй не успеет этого сделать до 15-го марта. Кроме того, в этот день пройдут выборы в Нидерландах, и британский премьер вряд ли захочет, чтобы запуск Brexit совпал с ними, отмечают эксперты.

Британское правительство не сообщает точные сроки запуска процесса Brexit, обещая лишь, что задействует 50-ю статью до конца марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот день может войти в историю Великобритании как день, когда будет начат процесс выхода страны из крупнейшего политического и экономического объединения...

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