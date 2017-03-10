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Лукашенко: с пятой колонной надо работать на предупреждение

11.03.2017 13:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Предупреждением антигосударственных действий пятой колонны должен заниматься Комитет государственной безопасности, заявил в эфире телеканала ОНТ президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о разделении полномочий правоохранительных ведомств.

Лукашенко: с пятой колонной надо работать на предупреждение
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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Совещание по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем с участием главы государства состоялось в пятницу.

"Без КГБ мы никогда не упраздним вынашиваемые антигосударственные замыслы отдельными лицами в пятой колонне и пятой колонной в целом. Да, МВД располагает определенными возможностями. Но все-таки КГБ должен этим заниматься", — заявил Лукашенко.

О разделении полномочий правоохранительных органов президент заговорил, когда речь зашла об оптимизации работы ведомств блока. По мнению Лукашенко, каждая структура должна решать свои задачи. Совет Безопасности должен заниматься стратегией, а не подменять собой министров. Генеральная прокуратура — координировать борьбу с преступностью и возмещение экономического ущерба. От Следственного комитета ждут большей раскрываемости преступлений и отстаивания прав простых людей. МВД просят обратить внимание на стиль и методы, и меньшими силами работать более эффективно.

КГБ должно работать на упреждение
Лукашенко: с пятой колонной надо работать на предупреждение
© Фото: pexels.com
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"Знаете, можно отвернуть на площади голову и тысячи, и двум тысячам человек. Но это плохо. Надо работать на упреждение — до того, как. Но это не значит, что если вчера президент предупредил, что мы не потерпим разного рода хождений  и издевательства над людьми и властью, это не значит, что мы не примем меры", — сказал Лукашенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что развитие украинского сценария в Беларуси власть не допустит. Не та ситуация, не тот народ, не то государство, подчеркнул, глава государства.

Несмотря на приостановление действия №3 "О предупреждении социального иждивенчества" в четверг, массовые несанкционированные акции по стране продолжаются. В пятницу  "Марш нетунеядцев" прошел в Молодечно, в субботу — в Пинске.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент высказался о том, какой должна быть оптимальная правоохранительная система Беларуси, какое ведомство за что должно отвечать.

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