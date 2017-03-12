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Массовые задержания оппозиции и журналистов: власть бросила все силы против акций протеста

12.03.2017 23:13 — Новости Политики | БДГ  
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Выходные в Беларуси закончились массовыми арестами: до, во время и после акций протеста, которые прошли сразу в нескольких городах Беларуси, задержаны десятки человек.

В воскресенье 12 марта акции протеста прошли сразу в нескольких городах Беларуси.

Несмотря на то, что активистов и лидеров оппозиции милиции удалось либо задержать, либо не пустить в регионы, людей на площади в Бобруйске, Бресте, Рогачеве и Орше собралось очень много. 

Накануне прошли суды за акцию протеста в Молодечно, после которой были задержаны Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский (получили по 15 суток ареста), Ольга Ковалькова (7 суток ареста), и еще семь человек, которые были приговорены к разным срокам (от 7 до 15 суток). Таким образом, лидеры оппозиции не доехали до марша, который прошел 11 марта в Пинске, пропустят они акцию, запланированную на День Конституции в Минске.

Однако отсутствие «на местах» оппозиции не помешало людям выйти на мирный протест: в Бобруйске на площадь вышло прядка тысячи человек, которые уже не требовали отмены Декрета №3, они открыто выражали недовольство властью и требовали ее смены. Люди охотно делились с журналистами своими проблемами, обсуждая безработицу и мизерные зарплаты, а также наглость чиновников, абсурдность их действий и нежелание властей слышать свой народ. 

Порядка пятисот человек собрались на акцию протеста в Рогачеве. Здесь акция длилась два часа и она стала наиболее мирной: милиция в процесс не вмешивалась, массовых задержаний не было ни до (кроме того, что ГАИ попыталась препятствовать проезду машин телеканала «Белсат»), ни во время, ни после акции.

Совершенно иначе дела обстояли в Орше. Еще утром на оршанском железнодорожном вокзале были задержаны журналисты Адарья Гуштын, Сергей Гудилин, Татьяна Матвеева и Сергей Серебро. Их продержали в РОВД и после проверки личности отпустили. Также стало известно, что с самого утра милиция блокировала активистов оппозиции. Людям просто не дали возможности прийти на марш нетунеядцев: у кого-то прошел обыск, кого-то не выпустили из дома люди в штатском. По последним данным, в РОВД по-прежнему находится более десяти человек, среди которых Павел Северинец, который сумел попасть на акцию, журналист радио «Свабода» Галина Абакунчик и фрилансер-журналист Екатерина Андреева. Не исключено, что некоторые останутся в камерах до суда, как было в Молодечно.

В Бобруйске перед акцией была задержана председатель бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова, ее продержали в местном УВД несколько часов. Смирнова - заявитель сегодняшней акции протеста, ранее на нее оказывалось давление.

Во всех городах, где прошли акции протеста, люди жаловались на свою жизнь, и уже никто не требовал отмены скандального документа, который вывел аполитичных, спокойных и терпеливых граждан страны на  площади своих городов. Риторика поменялась: люди крайне недовольны властью, они припомнили президенту все обиды, начиная со сгоревших после распада СССР и не компенсированных вкладов, заканчивая высокой коммуналкой и обязательной приватизацией квартир. 

Совсем недавно президент назвал протестующих «майданутыми», приказал выделить им для протеста площадь, но при этом дал отмашку милиции: действовать превентивно, уличную активность задушить на корню. По государственному телевидению снова показали документальный фильм «Звонок другу», теперь уж по другому каналу, ведущие телепрограмм страшными голосами пугают людей майданом, чиновники уверяют, что «раскачивают лодку» какие-то определенные, заинтересованные в этом граждане. Однако такие действия власти могут лишь сильнее разозлить людей, который преодолели страх перед площадью, потому что у каждого пришедшего накопилось своих обид и претензий. Люди выходят на площадь сами по себе, списать активность на оппозицию теперь очень сложно, а это значит, что дело обретает совершенно иной оборот.

Напомним, что на 15 марта у ОГП запланирован Большой Марш нетунеядцев, который начнется в 17.30 на Академии наук в Минске. Ранее акции протеста запланированы в следующих городах: 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и на День Воли в Минске.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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