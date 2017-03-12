Выходные в Беларуси закончились массовыми арестами: до, во время и после акций протеста, которые прошли сразу в нескольких городах Беларуси, задержаны десятки человек.

В воскресенье 12 марта акции протеста прошли сразу в нескольких городах Беларуси.

Несмотря на то, что активистов и лидеров оппозиции милиции удалось либо задержать, либо не пустить в регионы, людей на площади в Бобруйске, Бресте, Рогачеве и Орше собралось очень много.

Накануне прошли суды за акцию протеста в Молодечно , после которой были задержаны Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский (получили по 15 суток ареста), Ольга Ковалькова (7 суток ареста), и еще семь человек, которые были приговорены к разным срокам (от 7 до 15 суток). Таким образом, лидеры оппозиции не доехали до марша, который прошел 11 марта в Пинске, пропустят они акцию, запланированную на День Конституции в Минске.

Однако отсутствие «на местах» оппозиции не помешало людям выйти на мирный протест: в Бобруйске на площадь вышло прядка тысячи человек, которые уже не требовали отмены Декрета №3, они открыто выражали недовольство властью и требовали ее смены. Люди охотно делились с журналистами своими проблемами, обсуждая безработицу и мизерные зарплаты, а также наглость чиновников, абсурдность их действий и нежелание властей слышать свой народ.

Порядка пятисот человек собрались на акцию протеста в Рогачеве. Здесь акция длилась два часа и она стала наиболее мирной: милиция в процесс не вмешивалась, массовых задержаний не было ни до (кроме того, что ГАИ попыталась препятствовать проезду машин телеканала «Белсат»), ни во время, ни после акции.

Совершенно иначе дела обстояли в Орше. Еще утром на оршанском железнодорожном вокзале были задержаны журналисты Адарья Гуштын, Сергей Гудилин, Татьяна Матвеева и Сергей Серебро. Их продержали в РОВД и после проверки личности отпустили. Также стало известно, что с самого утра милиция блокировала активистов оппозиции. Людям просто не дали возможности прийти на марш нетунеядцев: у кого-то прошел обыск, кого-то не выпустили из дома люди в штатском. По последним данным, в РОВД по-прежнему находится более десяти человек, среди которых Павел Северинец, который сумел попасть на акцию, журналист радио «Свабода» Галина Абакунчик и фрилансер-журналист Екатерина Андреева. Не исключено, что некоторые останутся в камерах до суда, как было в Молодечно.

В Бобруйске перед акцией была задержана председатель бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова, ее продержали в местном УВД несколько часов. Смирнова - заявитель сегодняшней акции протеста, ранее на нее оказывалось давление .

Во всех городах, где прошли акции протеста, люди жаловались на свою жизнь, и уже никто не требовал отмены скандального документа, который вывел аполитичных, спокойных и терпеливых граждан страны на площади своих городов. Риторика поменялась: люди крайне недовольны властью, они припомнили президенту все обиды, начиная со сгоревших после распада СССР и не компенсированных вкладов, заканчивая высокой коммуналкой и обязательной приватизацией квартир.

Совсем недавно президент назвал протестующих «майданутыми», приказал выделить им для протеста площадь, но при этом дал отмашку милиции : действовать превентивно, уличную активность задушить на корню. По государственному телевидению снова показали документальный фильм «Звонок другу» , теперь уж по другому каналу, ведущие телепрограмм страшными голосами пугают людей майданом, чиновники уверяют, что «раскачивают лодку» какие-то определенные, заинтересованные в этом граждане. Однако такие действия власти могут лишь сильнее разозлить людей, который преодолели страх перед площадью, потому что у каждого пришедшего накопилось своих обид и претензий. Люди выходят на площадь сами по себе, списать активность на оппозицию теперь очень сложно, а это значит, что дело обретает совершенно иной оборот.

Напомним, что на 15 марта у ОГП запланирован Большой Марш нетунеядцев, который начнется в 17.30 на Академии наук в Минске. Ранее акции протеста запланированы в следующих городах: 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и на День Воли в Минске.