МИНСК, 13 мар — Sputnik. Сотрудники милиции за минувшие выходные и пятницу задержали несколько десятков человек за участие в несанкционированных "маршах нетунеядцев", которые прошли в ряде городов Беларуси.

10-12 марта в Молодечно, Пинске, Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве прошли несанкционированные акции, в который приняли участие местные жители, недовольные декретом №3, а так же представители оппозиции.

Официальной информации из правоохранительных органов о том, сколько человек было задержано, сколько было доставлено в отделы внутренних дел для проверки документов, а потом отпущено, нет.

Вечер пятницы

Во время "марша нетунеядцев", который прошел 10 марта в Молодечно, были задержаны лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский. Там же в субботу прошел суд, который признал их виновными в организации или участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Им было назначено по 15 суток ареста.

Воскресная Орша

Согласно различным интернет-источникам, в минувшее воскресенье в Орше во время "Марша нетунеядцев" было задержано от 10 до 18 человек, в числе которых несколько журналистов, сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец и его водитель Игорь Нирман. Среди задержанных сотрудников СМИ — журналист "Радио Свобода" Галина Абакунчик, блогер Анастасия Пилюгина, журналист газеты "Наша нива" Сергей Гудилин, журналист БелПАН Адарья Гуштын, фотограф Андрей Шавлюга. Часть из задержанных после проверки документов были отпущены из милиции, часть сегодня пойдут в суды.

Кто пойдет на "День Воли"



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусское ТВ предупредило о провокациях на День воли в Минске

Минские городские власти еще не дали разрешения на проведение акции оппозиции "Дня Воли", которая традиционно проходит 25 марта в Минске. Наряду с "Чернобыльским шляхом" "День воли" является самой массовой из акций оппозиции. Эксперты уже назвали "интригой марта", кто из лидеров оппозиции возглавит колонну демонстрантов на "День воли" в Минске.

"Лебедько, Рымашевский, Губаревич, явно не успевают с учетом назначенных им 15 суток. Сегодня в Орше пройдет суд над Северинцем, 25 марта, он тоже, скорее всего, будет еще отбывать наказание", — сказал собеседник Sputnik. По его словам, до 25 марта "запланировано еще несколько подобных акций, есть вероятность того, что кто —то из наиболее активных лидеров оппозиции будет задержан". "Конечно, у оппозиции есть людские ресурсы для того, чтобы возглавить уличное шествие, интрига в том, кто это будет", — сказал собеседник агентства.