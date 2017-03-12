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Лукашенко поручил создать книгу об итогах развития Беларуси за 25 лет

13.03.2017 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить и выпустить в 2018 году научно-популярное печатное издание "Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений".

Лукашенко поручил создать книгу об итогах развития Беларуси за 25 лет
© Sputnik / Артем Бордовский
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Соответствующее решение содержится в указе президента №72, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Как отмечается в документе, книга будет издана для "отражения в истории Республики Беларусь результатов становления страны за 25 лет суверенного развития, мира, стабильности и правопорядка, дающих целостное представление о динамике государственного строительства".

В книге должны быть отражены "этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимую государственную политику, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене".

При формировании издания необходимо учесть "особую роль гражданского общества, молодежи в преодолении трудностей, стоящих на пути развития страны".

Головной организацией по выпуску издания определена Национальная академия наук Беларуси. Совмину поручено обеспечить финансирование его подготовки и выпуска, а также оказать материально-техническое и организационное содействие.    

 
Теги: Минск
 
 
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Головной организацией по выпуску издания определена Национальная академия наук, финансирование должен обеспечить Совет министров.

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