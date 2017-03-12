МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить и выпустить в 2018 году научно-популярное печатное издание "Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений".



© Sputnik / Артем Бордовский Митрополиту Павлу презентовали факсимильное издание Франциска Скорины

Соответствующее решение содержится в указе президента №72, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, книга будет издана для "отражения в истории Республики Беларусь результатов становления страны за 25 лет суверенного развития, мира, стабильности и правопорядка, дающих целостное представление о динамике государственного строительства".

В книге должны быть отражены "этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимую государственную политику, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене".

При формировании издания необходимо учесть "особую роль гражданского общества, молодежи в преодолении трудностей, стоящих на пути развития страны".

Головной организацией по выпуску издания определена Национальная академия наук Беларуси. Совмину поручено обеспечить финансирование его подготовки и выпуска, а также оказать материально-техническое и организационное содействие.