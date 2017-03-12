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Задержанных на маршах нетунеядцев сегодня будут судить

13.03.2017 12:24 — Новости Политики | БДГ  
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В Беларуси начинаются суды над задержанными накануне на маршах нетунеядцев. По всей Беларуси было задержано 48 челок, из них 19 журналистов. Многих в итоге отпустили, но не всех.

В Бресте сегодня начнутся повторные суды на задержанными участниками маршей нетунеядцев: двумя блогерами и активистом: три человека были осуждены к десяти суткам ареста, но после окончания срока на свободу не вышли, так как их решили осудить еще раз. задержаны они были еще после акции 5 марта в Бресте. 12 марта там же задержали блогера Сергея Петрухина и его оператора Дмитрия Горбунова, которых будут судить за участие в несанкционированной акции протеста. запланировано ще три суда над жителями Бреста и Кобрина.

Как сообщает ПЦ «Вясна», в Орше 13 марта будут рассмотрены административные дела задержанных в воскресенье журналистов (Галины Абакунчик и Екатерины Андреевой). В 15 часов начнется рассмотрение дела Павла Северинца.

Радыё Свабода сообщает, что накануне в Орше задержали активиста из Дрибина Андрея Юркова, оршанских активистов Виктора Михасева, Виктора Андреева, Василия Береснева. Будут судить и оршанского активиста «Говори правду» Игоря Гришанова.

Задержание журналистов и активистов стало одним из самых массовых за последние годы: в Беларуси давно уже не бросали «на сутки» за участие в митингах. 
 
Депутат палаты представителей Елена Анисим написала на своей странице в социальной сети о том, что задержание журналистов во время выполнения ими своей работы - недопустимо.
 
«Самае абуральнае, што адбылося ў апошнія суткі, гэта затрыманне журналістаў. Я лічу, што гэта недапушчальна. Усе журналісты, хто выконваў свой прафесійны абавязак, быў з камерай, імкнуўся данесці сапраўдную інфармацыю пра тое, што хвалюе людзей, павінны быць неадкладна вызвалены. Перад імі трэба выбачыцца, а тыя, хто вінаваты ў іх затрыманні, абавязаны панесці адпаведнае пакаранне. Бо затрымліваць і пераследаваць людзей за выкананне прафесійных абавязкаў - значыць здзяйсняць службовае злачынства», - отметила депутат.
 
Напомним, что в воскресенье 12 марта акции протеста прошли сразу в нескольких городах Беларуси
 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси начинаются суды над задержанными накануне на маршах нетунеядцев. По всей Беларуси было задержано 48 челок, из них 19 журналистов. Многих в итоге отпустили,...

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