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Лукашенко поздравил Туска с переизбранием председателем Евросовета

13.03.2017 14:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Лукашенко поздравил Туска с переизбранием председателем Евросовета
© Sputnik Алексей Витвицкий
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Действующий председатель Европейского совета Туск был переизбран на данный пост, который он занимает с 2014 года, в минувший четверг. 

Поздравление Лукашенко

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Дональда Туска с переизбранием на должность председателя Европейского совета. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Дональда Туска и в дальнейшем будет содействовать укреплению позиций Европейского союза в мире", – сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства высказал надежду, что совместными усилиями Беларусь и ЕС будут содействовать развитию межгосударственного сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

Польша против Туска

Официальная Варшава выступала против переизбрания Туска на должность главы председателя Евросовета. При этом Польша предлагала на данный пост собственного кандидата – дипломата и члена Европарламента Яцека Сариуш-Вольского.

Причина недовольства Польши кандидатурой Туска – претензии к самому политику и его оппозиционной партии  "Гражданская платформа". Лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский утверждал, что политик несет "моральную ответственность" за гибель его брата Леха в авиакатастрофе в 2010 году, когда Туск был премьер-министром страны.

Лукашенко поздравил Туска с переизбранием председателем Евросовета
© Sputnik Александр Натрускин
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В понедельник стало известно, что Туск вызван в прокуратуру в Польше в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве контрразведки с Федеральной службой безопасности России. В декабре 2016 года сообщалось, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носкову и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета Министров. Согласно польскому законодательству такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.    

 
Теги: Минск
 
 
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Президент высказал надежду, что совместными усилиями Беларусь и ЕС будут содействовать развитию межгосударственного сотрудничества во всех сферах.

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