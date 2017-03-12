Аналитики Fitch полагают, что рецессия в экономике Беларуси продолжится и давление на Беларусь усилится, однако Лукашенко останется у власти. Мнения белорусских экспертов неоднозначны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет, в котором подтвердило рейтинги Беларуси. Долгосрочные рейтинги в отношении дефолта в иностранной и национальной валюте остались на уровне «B-» со стабильным прогнозом, как и позиция кредитного потолка страны, а краткосрочные – на уровне «B».

Макроэкономические показатели Беларуси гораздо слабее, чем у других государств в похожем положении. Прошлый год оставил экономику в рецессии: она упала на 2,6% из-за слабого развития торговых партнеров, реального сокращения заработной платы, ужесточения политики и, конечно же, недопонимания с Россией насчет цены на газ.

«В 2017 году экономика продолжит находиться в рецессии, но темпы снижения замедлятся из-за относительного роста потребительской активности и инвестиций. Положительное влияние цен на нефть и оздоровление экономики соседних стран может быть ограничено из-за уменьшения объема импорта российской нефти», – пишут эксперты.

Внешний госдолг почти в 1,5 раза превышает ЗВР

Положение Беларуси сочетает в себе высокую внешнюю уязвимость и репутацию постоянных кризисов с относительно сильными государственными финансами и структурными показателями. В частности, к неплохим «Фитч» относит внутренний валовый продукт на душу населения и эффективность использования человеческих ресурсов.

«Валовые международные резервы в 2016 году выросли на 800 млн долларов (до 4,9 млрд), но остаются ниже, чем было до 2014 года. Чистая резервная позиция улучшилась и стала немного позитивнее, однако Fitch считает, что ликвидные активы как доля краткосрочных обязательств (39% в 2017 году) являются самыми низкими в категории «B», – пишут авторы отчета.

Дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси за прошлый год увеличится до 5% от ВВП, поднявшись с 3,7% позапрошлого. Перспектива неудовлетворительного роста и постепенное повышение мировых цен на нефть может содержать дефицит текущего счета на уровне 4,4% в текущем и следующем годах. Тем не менее, валовые обязательства руководства страны касательно внешнего финансирования, без учета краткосрочной задолженности, составляют 146% по отношению к международным резервам. Это один из самых высоких показателей в рейтингах Fitch среди суверенных государств с формирующимся рынком.

Обещанного кредита полгода ждут

Аналитики полагают, что давление на внешние расчеты страны и ее экономическую активность в целом лишь усилится. Это специалисты агентства связывают долгосрочным конфликтом Беларуси и России по поводу цены на газ. Началом недопонимания между Москвой и Минском Fitch называет 2016 год, хотя первые звоночки прозвенели еще в конце 2015-го.

«Согласно прогнозу, в 2017 году обслуживание долга в иностранной валюте составит 3,4 млрд долларов, а платежи по внешнему долгу – порядка 1,8 млрд долларов», – говорится в отчете компании.

Агентство также напоминает, что Беларусь все еще никак не может добиться возобновления выплат по обещанному Евразийским банком развития кредиту, чего ждет с сентября, а в начале 2018 года страна ожидает погашения международных облигаций на сумму в 800 млн долларов.

Снижение финансовых рисков, скорее всего, будет зависеть от разблокировки отсроченных выплат из программы ЕАБР или использования дополнительных источников иностранной валюты. «Хотя МВФ и правительство обсудили потенциал программы, сроки и результаты остаются неопределенными», – замечают авторы документа.

КПД Нацбанка снижен

Макроэкономические показатели Беларуси гораздо слабее, чем у других государств в похожем положении. Прошлый год оставил экономику в рецессии: она упала на 2,6% из-за слабого развития торговых партнеров, реального сокращения заработной платы, ужесточения политики и, конечно же, недопонимания с Россией насчет цены на газ.

«В 2017 году экономика продолжит находиться в рецессии, но темпы снижения замедлятся из-за относительного роста потребительской активности и инвестиций. Положительное влияние цен на нефть и оздоровление экономики соседних стран может быть ограничено из-за уменьшения объема импорта российской нефти», – пишут эксперты.

Среднюю инфляцию за текущий год они определяют на уровне 11%, что объясняют ожидаемыми корректировками тарифов на коммунальные услуги. «Однако эффективность денежно-кредитной политики Центробанка сдерживается программным кредитованием и высокими уровнями финансовой долларизации», – предупреждает Fitch.

Перспективы неясны из-за ситуации с газом

Кроме того, более чем вдвое ухудшились показатели сразу по трем наиболее рисковым категориям, связанным с невозвращаемыми кредитами. На конец ноября такие кредиты составили 14,2% общего объема кредитного риска, тогда как еще год назад их доля равнялась лишь 6,8%, и, вероятно, ситуация будет ухудшаться. Тем временем широкое присутствие государственного сектора – 50% активов – означает фискальные риски для суверенного государства.

«Политическая власть сосредоточена в руках президента Лукашенко, который занимает пост с 1994 года. Оппозиция слаба, и Fitch предполагает, что в среднесрочной перспективе Лукашенко останется у власти. Россия остается ключевым партнером Беларуси – и в торгово-финансовой, и в политической сферах. Спор о цене на газ – эхо целого ряда энергетических дебатов с 2000 года – остается нерешенным, что создает неопределенность в отношении перспектив развития экономики и финансирования в 2017 году», – говорится в отчете за подписью главного аналитика агентства.

Рейтинг Беларуси в отношении долгосрочного риска неисполнения обязательств – на уровне «B+». Прогноз «Стабильный» отражает мнение Fitch о том, что риски повышения и понижения рейтинга в настоящее время сбалансированы. Тем не менее, есть факторы, которые могут вызвать ухудшение позиций. В частности, это повышенный риск невыполнения обязательств по погашению долга в иностранной валюте и ухудшение состояния госбюджета.

Впрочем, аналитики компании видят и некоторые положительные факторы, в числе которых – восстановление золотовалютных резервов и потенциал роста в среднесрочной перспективе путем проведения структурных реформ.

Россия поможет…

Fitch также предполагает, что Беларусь получит специальную финансовую поддержку от России. Несмотря на все недопонимания с Москвой насчет оплаты поставляемой ею энергоносителей. В то же время, к примеру, азербайджанское информационно-аналитическое агентство Fineko расценивает положение как «начало страдания Беларуси от затянувшегося нефтегазового спора с Россией».

...или заберет последнее

О том, чтобы это значило, БДГ спросила экономиста Леонида Злотникова.

«Ситуация очень сложная. За газ задолжали уже под 600 млн долларов – сумма, конечно, существенная, но в текущем году ожидается и 600 миллионов от стабилизационного фонда Евразийского банка развития. Так вот, вполне вероятно, что Россия заберет этот кредит за долги по газу. Беларусь может не получить денег, которых очень ждет! В результате такой операции финансовое положение государства рискует ухудшиться. Ведь рейтинг «B-» означает, что страна находится на самой грани. Насколько я понимаю, перспектива неблагоприятная, поэтому не вижу повода для оптимизма, как и особых поступлений денег в Беларусь», – замечает собеседник.

Надежда на поступления, в основном, связана именно с выплатами кредита ЕАБР, о затяжной приостановке которых и упоминается в отчете Fitch. О других возможностях говорить не приходится.

«Ведь правительству этот рейтинг нужен в основном для того, чтобы Беларусь через еврооблигации могла что-то занять на мировом валютном рынке. А с таким рейтингом там денег не дают! Если даже мы что-то и займем, то только под высокие проценты, которых возвратить не сможем. Уже два-три года власти пытаются взять новый кредит на валютном рынке, ездили и в Юго-Восточную Азию, и в Европу – но из-за низкого рейтинга повсюду отказывают», – объясняет Леонид Злотников.

«Путин непредсказуем»

С Россией же у официального Минска отношения очень неустойчивые.

«Они, в общем-то, сложные с 90-х и все время ухудшаются. Но сейчас Путин ведет себя непредсказуемо, если не сказать хуже – взять хотя бы отношения с Европой! И относительно Беларуси тоже можно ожидать чего угодно. В этом году Путин – в конце концов, ведь командует именно он – может просто никаких кредитов больше не предоставить, а евразэсовский засчитать как погашение долгов, и все!» – полагает эксперт.

В свою очередь экономист и политолог Леонид Заико обращает внимание на то, что приписывать долги властей всей стране – непростительная глупость.

«Наши журналисты – веселые ребята, им бы работать в Администрации президента, а не в свободной прессе. Обязательно это напишите! Я специально посмотрел счета: домашние хозяйства Беларуси платят за тысячу кубов газа не 132 доллара, а все 142. Даже с учетом новой цены, которую россияне только собираются выставить , мы уже все оплатили! А за киловатт электроэнергии, к примеру, белорусы платят примерно шесть американских центов, в соседних странах – по четыре цента. Так что ни перед Россией, ни перед Зимбабве население никакой задолженности не имеет!» – говорит он.

«Газовая война – это спектакль»

По мнению политолога, скандал вокруг цены на газ раздут искусственно.

«Для специалиста смешно смотреть, как авиаконструктор Кобяков и юрист Медведев обсуждают проблему, связанную с естественной монополией и ценой монополистического «Газпрома»!» – возмущен Леонид Заико.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на самом деле окончил Московский авиационный институт, а глава правительства России Дмитрий Медведев – юрфак бывшего Ленинградского госуниверситета.

«Это спектакль, который Александр Григорьевич и Владимир Владимирович устроили друг другу. Население не нуждается в этих спектаклях по торговле газом, но Александр Григорьевич стал прикрываться суверенитетом и своим желанием защищать некую Беларусь – которую он, собственно, и завел в серьезный финансовый кризис. Путин решил закончить сагу о доброй и ласковой любви Лукашенко к Кремлю: прижал его и жестко ставит на место, поскольку тот довел экономику до такого состояния», – аргументирует эксперт.

«Произойдет революция!»

Как следствие, могут начаться массовые демонстрации протеста.

«Четверть предприятий убыточны, а директорат, по сути, положил их на гвозди. В случае плохого финансового положения люди выйдут на улицу – произойдет обычная февральская или мартовская революция, как это было в 1917 году! А все разговоры о газовой войне («россияне заставляют белорусов», «наклонить и поставить на колени») ведутся одним-единственным в Беларуси человеком, которого все знают», – добавил Леонид Заико.

Какие бы оценки не делало Fitch или другие рейтинговые агентства, ситуацию в Беларуси они не изменят.

«К сожалению, все зависит лишь от управления страной, которая находится в руках одного человека. Ведь деньги за газ не могут выплачивать предприятия, которыми через своих назначенных директоров управляет Александр Григорьевич. Экономика и производственный сектор, как и все руководство страной, бездарно провалены!» – констатировал эксперт.

«Пусть продадут президентский «Мерседес»

Поэтому долг за московский газ лежит полностью на чиновниках, считает экономист.

«Сегодня мы можем доложить Кремлю: «Товарищ Путин, девять с половиной миллионов белорусов – лично! – платят за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Мы никому ничего не должны, и никаких субсидий нам не надо. А если должен президент и его плохие директора, так с них и взыскивайте! Ведь все министры имеют квартиры-коттеджи-дачи, каждый из руководителей 118 районов, этих ребят в черных костюмах, катается на подаренном президентом «Мерседесе» – вот пускай их продают и рассчитываются», – предлагает он.

Станет ли президент России оказывать помощь президенту Беларуси? Или все же будет требовать уплаты долга?

«Это уже надо спросить полковника ФСБ Путина, сработает ли в нем больше его офицерское предназначение либо он пожалеет Лукашенко в очередной раз», – резюмировал Леонид Заико.

То есть, «специальная финансовая поддержка», которую, по мнению Fitch, может предоставить Москва, под большим вопросом. Так же, как и возможность обострения ситуации. В одном эксперты сходятся: действия президента соседней страны прогнозу не подвластны, а темная ночь белорусской экономики явно не спешит смениться рассветом.

Мнение редакции может не совпдать с мнением экспертов