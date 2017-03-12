МИНСК, 13 мар – Sputnik. Вопросы развития демократии и прав человека стали одной из главных встречи в Минске министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным министром по европейским делам МИД ФРГ Михаэлем Ротом.



© Sputnik / Констанция Ждановская Макей обсудил с Викторин ноябрьский саммит "Восточного партнерства"

Визит и переговоры в Минске Рота приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Германией.

"Мы очень много дискутировали на темы развития демократии и прав человека. И я благодарен господину Роту за абсолютно откровенный искренний обмен мнениями по всем актуальным вопросам нашего двустороннего взаимодействия", – заявил по итогам переговоров на пресс-конференции в понедельник Владимир Макей.

По его словам, белорусская сторона также приветствует активную динамику контактов на всех уровнях и между различными структурами Беларуси и Германии. Речь шла в том числе о встречах Рота с представителями гражданского общество и парламентариями.

Среди других тем, которые обсуждались на встрече, были вопросы политического, экономического и культурного взаимодействия, включая сотрудничество в строительстве мемориального комплекса "Тростенец".

По случаю 25-летию возобновления дипотношений между Беларусью и Германией Макей и Рот обменялись протокольными посланиями от имени МИД стран.

Подводя итоги переговоров с немецким гостем, Владимир Макей отметил важность этого визита.

"Считаем, что визит по случаю этого юбилея является очень важным, свидетельствует о том внимании, которое Германия уделяет развитию отношений со странами – соседями ЕС, не входящими в это объединение, но желающими иметь нормальные тесные отношения с Европейским союзом. Нас объединяют общие темы, связанные с безопасностью и стабильностью региона, обеспечением устойчивого экономического развития и процветания наших стран", – заметил Макей.

Визит немецкой делегации в Минск завершится 14 марта.