﻿ Встреча Макея и Рота: много дискутировали о демократии и правах человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Встреча Макея и Рота: много дискутировали о демократии и правах человека

13.03.2017 18:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Вопросы развития демократии и прав человека стали одной из главных встречи в Минске министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным министром по европейским делам МИД ФРГ Михаэлем Ротом.

Встреча Макея и Рота: много дискутировали о демократии и правах человека
© Sputnik / Констанция Ждановская
Макей обсудил с Викторин ноябрьский саммит "Восточного партнерства"

Визит и переговоры в Минске Рота приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Германией.

"Мы очень много дискутировали на темы развития демократии и прав человека. И я благодарен господину Роту за абсолютно откровенный искренний обмен мнениями по всем актуальным вопросам нашего двустороннего взаимодействия", – заявил по итогам переговоров на пресс-конференции в понедельник Владимир Макей. 

По его словам, белорусская сторона также приветствует активную динамику контактов на всех уровнях и между различными структурами Беларуси и Германии. Речь шла в том числе о встречах Рота с представителями гражданского общество и парламентариями. 

Среди других тем, которые обсуждались на встрече, были вопросы политического, экономического и культурного взаимодействия, включая сотрудничество в строительстве мемориального комплекса "Тростенец". 

По случаю 25-летию возобновления дипотношений между Беларусью и Германией Макей и Рот обменялись протокольными посланиями от имени МИД стран. 

Подводя итоги переговоров с немецким гостем, Владимир Макей отметил важность этого визита. 

"Считаем, что визит по случаю этого юбилея является очень важным, свидетельствует о том внимании, которое Германия уделяет развитию отношений со странами – соседями ЕС, не входящими в это объединение, но желающими иметь нормальные тесные отношения с Европейским союзом. Нас объединяют общие темы, связанные с безопасностью и стабильностью региона, обеспечением устойчивого экономического развития и процветания наших стран", – заметил Макей. 

Визит немецкой делегации в Минск завершится 14 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Германию, по словам главы белорусского МИД, объединяют общие темы, связанные с безопасностью и стабильностью региона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Fitch: о цене на газ, власти Лукашенко и российской помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика