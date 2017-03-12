МИНСК, 13 мар – Sputnik. Европейский союз и Германия ожидают от Беларуси отмены смертной казни, а также ряд других шагов, которые позволили бы интенсифицировать двусторонние отношения, заявил на пресс-конференции в Минске по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем государственный министр по европейским делам МИД ФРГ Михаэль Рот.



© Sputnik / Роман Шантар. Встреча Макея и Рота: много дискутировали о демократии и правах человека

"Мы ожидаем от ответственных белорусских лиц пару конкретных результатов: вы знаете, что Европа отрицает смертную казнь. Было бы хорошо, если бы Беларусь тоже пошла по этому пути", – заявил Рот.

Он признался, что его также иногда "напрягает свобода слова", что он тоже вынужден читать о себе в газетах многое, что не нравится. Однако, по словам министра, свободная пресса должна быть.

"В конце концов, это именно то, что укрепляет демократическое общество. Речь идет об уважении прав человека, том, что неправительственные организации и политические партии могут свободно действовать", – отметил немецкий министр.

Рот признался, что одной целью его визита в Минск были интенсификация политического диалога, желание еще раз обозначить белорусским партнерам, что ЕС – это не столько экономическое пространство, сколько союз стран, объединенных ценностями.

При этом, по словам министра, были и еще две. Одна из них связана с исторической памятью и ответственностью немецкого народа за преступления нацистов во время Второй мировой войны. Другая – общение с молодыми белорусами: во вторник во время встречи со студентами в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау в Минске немецкий министр намерен рассказать молодым людям о необходимости активизировать контакты между странами.

Визит немецкого министра приурочен к 25-летию возобновления дипломатических отношений между Беларусью и Германией.

"За последние 25 лет было достигнуто много, за что мы благодарны. Но мы вместе хотели бы сделать еще больше", – подвел итоги переговоров с белорусским министром Рот.