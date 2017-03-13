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Северная Корея пригрозила США "беспощадным ударом"

14.03.2017 07:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Власти Северной Кореи пригрозили США нанести "беспощадный удар" по американским стратегическим вооружениям, которые были переброшены на Корейский полуостров для участия в учениях, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея пригрозила США "беспощадным ударом"
© Sputnik
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Как сообщалось ранее, в настоящее время США проводят совместные с Южной Кореей военные маневры Key Resolve и "Токсури" (Foal Eagle), направленные против КНДР. Как отмечает ЦТАК, 10 марта в Японском море появились авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер Lake Champlain и эсминцы Wayne E.Meyer и Michael Murphy. Самолеты с авианосца на следующий день совершали вылеты к рубежам КНДР для отработки ударов по северокорейской территории.

"Если они хоть чуть-чуть нарушат наш суверенитет и достоинство, наша армия нанесет беспощадные сверхточные удары с воздуха, моря и из-под воды", – подчеркивает ЦТАК.

Северокорейское агентство предупреждает также, что США и Южная Корея должны помнить, что американские стратегические вооружения, включая атомные авианосцы, находятся "под прицелом" у Корейской народной армии.

 
Теги: Минск
 
 
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КНДР предупредило, что американские атомные авианосцы находятся у Корейской народной армии под прицелом.

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