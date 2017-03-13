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Британия одобрила законопроект о запуске Brexit, кто следующий?

14.03.2017 10:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске процесса Brexit, сообщает Sputnik.

Британия одобрила законопроект о запуске Brexit, кто следующий?
© REUTERS Yves Herman
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Как пишет Guardian, палата лордов британского парламента уступила давлению нижней палаты и правительства и одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit в его первоначальном виде, без поправок.

В Соединенном королевстве 23 июня 2016 года прошел референдум по вопросу сохранения членства в ЕС, за Brexit проголосовали 51,9% британцев. 

Интрига 50-й статьи

Ранее законопроект одобрила палата общин, так что теперь для вступления закона в силу необходимо лишь согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй. После получения согласия Елизаветы Второй британский премьер Тереза Мэй получит возможность задействовать статью 50 Лиссабонского договора в любой момент, но когда именно она сделает это, остается загадкой. В минувшие выходные по британским СМИ прокатилась волна слухов, что Мэй может задействовать 50-ю статью уже во вторник и объявить об этом во время запланированного выступления в парламенте.

Британия одобрила законопроект о запуске Brexit, кто следующий?
© REUTERS Toby Melville
Британский премьер-министр Тереза Мэй

Однако в понедельник появились другие слухи: премьер не станет торопиться и, учитывая предстоящие 15 марта выборы в Нидерландах и конференцию Шотландской национальной партии в конце недели, предпочтет запустить процедуру Brexit в последнюю неделю марта. Среди возможных дат наиболее часто звучит 27 марта.

"Мы сейчас стоим на пороге самых важных переговоров для нашей страны за целое поколение", — приводит газета Telegraph заявление министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Он также подтвердил, что 50-я статья будет задействована "к концу месяца, как и планировалось".

Первые в очереди

Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года. Аналитики отмечают, что желающие выйти в открытую британцами дверь из Европы скоро могут выстроиться в очередь. И первыми в этой очереди называют Францию и Польшу.

Вопрос вероятного выхода Польши из ЕС вновь стал широко обсуждаться после публикации газетой Rzeczpospolita интервью с лидером партии "Национальный фронт", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Она заявила, что в случае победы на выборах намерена сотрудничать с Польшей в демонтаже ЕС.

Позже крупнейшая в стране оппозиционная партия "Гражданская платформа" вызвала главу МИД Витольда Ващиковского на заседание комиссии сейма по международным делам, потребовав отчета о том, существует ли план вывода Польши из ЕС. По мнению оппозиции, о таком плане свидетельствуют последние заявления министра.

В свою очередь глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что разного рода предположения о том, что власти Польши намерены последовать примеру Великобритании и организовать Polixit, это обман и манипуляция.

​"Все, кто так утверждает, просто лжет, манипулирует, вводит в заблуждение общественное мнение", — заявил Качиньский на брифинге в понедельник. 

Бывший член Сейма Польши Тадеуш Ивинский считает, что в стране нет такой политической силы, которая взяла бы на себя ответственность и реализовала бы британский сценарий. Несмотря на то, что в Польше хватает евроскептиков, правящая партия не примет идею Polixit.

"Это было бы политическим самоубийством для партии", — заявил Ивинский в интервью Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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