МИНСК, 14 мар — Sputnik. МВД Беларуси продолжает проверку в отношении чиновников Россельхознадзора и рассчитывает примерно через месяц передать собранные материалы в Следственный комитет (СК), заявил начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики Эдуард Никитин.



© Sputnik Валерий Мельников Данкверт не собирается в Беларусь, несмотря на приглашение Зайца

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси сообщило о том, что начало ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В связи с этим в пресс-службе Кремля выразили недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси. В то же время российское надзорное ведомство решило временно воздержаться от командировок своих экспертов в Беларусь.

"Проверка находится в активной фазе. Предъявление претензий должно иметь серьезные доказательства, по ним мы сейчас серьезно работаем", — сказал Никитин во вторник на пресс-конференции в Минске.

Представитель МВД подчеркнул, что "важно установить, был ли причинен ущерб, конкретный размер, и чьими действиями был причинен ущерб".

"Работа ведется, проверки идут. Я думаю еще месяц, после чего материалы будут переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки", — добавил Никитин.