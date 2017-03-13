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Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нигматулин посетит Минск

14.03.2017 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Вопросы двустороннего парламентского сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск 16 марта Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента. 

Встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко с Нигматулиным состоится в Минске 16 марта.

"В ходе встречи планируется обсуждение широкого круга вопросов – межпарламентского взаимодействия, взаимодействия на международных парламентских площадках", – сообщили в пресс-службе. 

Кроме того, на встрече будет рассмотрена ситуация с двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической сфере, совершенствованием договорно-правовой базы, функционированием совместных сборочных производств на территории Казахстана, сказали в парламенте. 

Нигматулин также возложит цветы к обелиску Победы в Минске 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны в белорусской столице обсудят сотрудничества в торгово-экономической сфере и совершенствование договорно-правовой базы.

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