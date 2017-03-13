МИНСК, 14 мар – Sputnik. Вопросы двустороннего парламентского сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск 16 марта Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко с Нигматулиным состоится в Минске 16 марта.

"В ходе встречи планируется обсуждение широкого круга вопросов – межпарламентского взаимодействия, взаимодействия на международных парламентских площадках", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на встрече будет рассмотрена ситуация с двусторонним сотрудничеством в торгово-экономической сфере, совершенствованием договорно-правовой базы, функционированием совместных сборочных производств на территории Казахстана, сказали в парламенте.

Нигматулин также возложит цветы к обелиску Победы в Минске 16 марта.