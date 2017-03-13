Германия хочет и дальше сотрудничать с Беларусью, но для этого Минск должен сделать шаги на встречу, в том числе в вопросах демократии и свободы.

Об этом 13 марта в рамках визита в Беларусь заявил государственный министр по европейским делам МИД ФРГ Михаэль Рот.

«Беларусь является одной из центральных стран Восточной Европы. Меня наполняет оптимизмом то, чего мы достигли за последние годы. Мы отошли от политики санкций и подошли к политике сотрудничества. И даем четкие обещания: если Беларусь и дальше будет продвигаться в сторону демократии, принципов правового государства, то это будет иметь надбавочную ценность для граждан этой страны», - отметил он, передает БелаПАН .

По словам министра, необходимо сделать еще больше для того, чтобы интенсифицировать сотрудничество в области экономики, культуры, науки. Поэтому, сказал министр, Берлин ожидает от ответственных белорусских лиц конкретных результатов, в том числе отмены смертной казни и защиты свободы и демократии в стране. «Когда вы уважаете мнение человека, когда неправительственные организации, политические партии могут свободно действовать, это тоже является важным знаком демократического качества страны», - сказал Михаэль Рот.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Европейском регионе. По его словам, хотя Беларусь занимает не первое место в списке интересов Германии, но вместе с тем «страны больше объединяет, чем разъединяет», пишет БелТА .

Министр подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии отношений с Германией по различным направлениям. Он также констатировал позитивную динамику развития двусторонних отношений.

«Мы сейчас понимаем, как нам двигаться вперед, в каком направлении взаимодействовать и на что нужно обратить больше внимания», - сказал он.