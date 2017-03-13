﻿ Берлин ждет от Минска демократии и отмены смертной казни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Берлин ждет от Минска демократии и отмены смертной казни

14.03.2017 13:12 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Германия хочет и дальше сотрудничать с Беларусью, но для этого Минск должен сделать шаги на встречу, в том числе в вопросах демократии и свободы.

Об этом 13 марта в рамках визита в Беларусь заявил государственный министр по европейским делам МИД ФРГ Михаэль Рот.

«Беларусь является одной из центральных стран Восточной Европы. Меня наполняет оптимизмом то, чего мы достигли за последние годы. Мы отошли от политики санкций и подошли к политике сотрудничества. И даем четкие обещания: если Беларусь и дальше будет продвигаться в сторону демократии, принципов правового государства, то это будет иметь надбавочную ценность для граждан этой страны», - отметил он, передает БелаПАН.

По словам министра, необходимо сделать еще больше для того, чтобы интенсифицировать сотрудничество в области экономики, культуры, науки. Поэтому, сказал министр, Берлин ожидает от ответственных белорусских лиц конкретных результатов, в том числе отмены смертной казни и защиты свободы и демократии в стране. «Когда вы уважаете мнение человека, когда неправительственные организации, политические партии могут свободно действовать, это тоже является важным знаком демократического качества страны», - сказал Михаэль Рот.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Европейском регионе. По его словам, хотя Беларусь занимает не первое место в списке интересов Германии, но вместе с тем «страны больше объединяет, чем разъединяет», пишет БелТА.

Министр подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии отношений с Германией по различным направлениям. Он также констатировал позитивную динамику развития двусторонних отношений.

«Мы сейчас понимаем, как нам двигаться вперед, в каком направлении взаимодействовать и на что нужно обратить больше внимания», - сказал он.

Между тем Европейский союз удивлен тому, что власти Беларуси внезапно «свернули» политику демократизации. «Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации. Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных», — заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Германия хочет и дальше сотрудничать с Беларусью, но для этого Минск должен сделать шаги на встречу, в том числе в вопросах демократии и свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МВД через месяц передаст материалы по Россельхознадзору в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика