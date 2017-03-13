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Кадровый голод? Министром труда стала замминистра экономики
14.03.2017 13:43 — Новости Политики | БДГ
В Беларуси за пять месяцев появился уже второй министр труда и социальной защиты. Правда, стал им человек ни дня до этого в министерстве не проработавший – заместитель министра экономики Ирина Костевич.
Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко,
Ирина Костевич родилась в 1967 году в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства и Академию управления при президенте. В 1989-2006 годах работала сначала в ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения "Центрсистем", в затем в органах Госкомстата и Министерства статистики и анализа. В 2006-2008 годах - замминистра статистики и анализа, затем - первый зампредседателя Белстата. В января 2015 года она была назначена заместителем министра экономики.
Напомни, что до октября 2016 года Министерство труда и соцзащиты
Но уже в январе Александр Лукашенко
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В Беларуси за пять месяцев появился уже второй министр труда и социальной защиты. Правда, стал им человек ни дня до этого в министерстве не проработавший –...
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