В Беларуси за пять месяцев появился уже второй министр труда и социальной защиты. Правда, стал им человек ни дня до этого в министерстве не проработавший – заместитель министра экономики Ирина Костевич.

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе . Президент поручил ведомству сосредоточить усилия на обеспечении высокого уровня занятости в стране и создании эффективного рынка труда, повышении уровня доходов населения и совершенствовании системы защиты уязвимых категорий граждан.

Ирина Костевич родилась в 1967 году в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства и Академию управления при президенте. В 1989-2006 годах работала сначала в ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения "Центрсистем", в затем в органах Госкомстата и Министерства статистики и анализа. В 2006-2008 годах - замминистра статистики и анализа, затем - первый зампредседателя Белстата. В января 2015 года она была назначена заместителем министра экономики.

Напомни, что до октября 2016 года Министерство труда и соцзащиты возглавляла нынешняя вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина. Затем ее место пустовало, пока в декабре новым главой Минтруда и соцзащиты не был назначен Валерий Малашко, который ранее работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.