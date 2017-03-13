В Беларуси продолжаются суды и задержания за проведенные ранее марши нетунеядцев. Общее число задержанных с начала марта уже перевалило за сто человек - это своеобразный антирекорд последних лет.

Новые суды и новые приговоры

Накануне по Беларуси прокатились суды над участниками акций протеста , направленных против Декрета №3. Приговоры звучат разные - от 10 до 30 базовых штрафа до 15 суток ареста. Именно к таким срокам были приговорены лидеры белорусской оппозиции: Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский и Павел Северинец. Кроме них были осуждены десятки человек, сегодня суды продолжились.

Так, 14 марта суд Ленинского района Бреста вынес постановления по административным делам местных блогеров Сергея Петрухина и Дмитрия Горбунова, которые освещали акции против декрета «о тунеядцах»: они получили по 15 суток ареста каждый.

Накануне был также задержан гомельский блогер Максим Филиппович, который стал одним из главных действующих лиц на акции в Пинске (его, напомним, хотели задержать люди в штатском, но толпа блогера отбила и даже проводила на вокзал). Блогера заочно приговорили к 13 суткам ареста за марш, который прошел в Гомеле 19 февраля. Получилось так, что свое задержание блогер транслировал в прямом эфире, что уже стало некой характерной для последних событий традицией. Задерживать блогера в квартиру к его родителям приехали бойцы ОМОНа.

Отметим, что 13 марта суд Центрального района Гомеля также заочно вынес постановление по статье 23.34 КоАП в отношении активиста профсоюза РЭП Виктора Рубцова. Он наказан арестом сроком на 14 суток за участие в акции «Марш нетунеядцев» 19 февраля в Гомеле. Вечером того же дня активист пришел в РУВД для отбытия наказания.

Суды проходят сегодня также в Гродно, Барановичах, Бресте. Так, в Гродно активистам БНФ и ОГП назначают штрафы от 7 до 30 базовых. Председатель гродненской партии БНФ получил 13 суток ареста. Всего в Гродно будут судить порядка 11 человек за акцию, которая прошла 19 февраля.

Суд в Барановичах суд перенесли на завтра.

Также стало известно, что сегодня людьми в штатском в Минске были задержаны активисты «Моладзі БНФ» (молодежная структура Партии БНФ) Никита Краснокутский и Николай Логвинов. Молодые люди находятся в Первомайском РУВД, причина задержания пока неизвестна.

По информации ПЦ «Вясна» с 3 марта по всей Беларуси за участие в митингах было задержано более ста человек. При этом правозащитники отмечают, что список постоянно дополняет новыми задержанными.

Международная и внутренняя реакция

Массовыми арестами, которых Беларусь не видела уже много лет, возмущены в ЕС . Так, министр Германии по делам Европы Михаэль Рот подчеркнул, что Евросоюз не хотел бы возвращаться на путь санкций в отношении Беларуси. Он отметил, что именно сейчас, в фазе определенного потепления отношений между ЕС и Беларусью, в нашей стране не должно быть отката в вопросе прав человека

Как заявила глава представительства ЕС Андреа Викторин в ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать массовые задержания граждан и журналистов в Беларуси в последние дни: «Мы будем обсуждать, будем следить за развитием ситуации. Мы очень надеемся на то, что все стороны — я подчеркиваю, все стороны — будут воздерживаться от каких-либо насильственных действий».

Между тем, внимание на происходящее в беларуси обратила шведская правозащитная организация Civil Rights Defenders. Там также настаивают на прекращении преследования журналистов и активистов оппозиции.

Amnesty International назвала происходящее в Беларуси «крупнейшей волной репрессий за последние годы».

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Анисим обратилась к министру информации Лилии Ананич и председателю Верховного суда Валентину Сукало. Депутат отметила, что массовые задержания журналистов и активистов являются недопустимыми, а «глава государства ясно высказался за то, чтобы жители в разных городах имели право выйти на определенные места (городские площади) и свободно сказать о своих проблемах».

Напомним, что на 15 марта у ОГП запланирован Большой Марш нетунеядцев, который начнется в 17.30 на Академии наук в Минске. Несмотря на аресты лидеров оппозиции, марш состоится. Акция протеста запланирована на 15 марта в Гродно и Могилеве, а 25 марта акция пройдет в Гомеле и на День Воли в Минске. Во вторник 14 марта политик Николай Статкевич сообщил, что берет на себя руководство акцией 25 марта в Минске.