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Лукашенко сменил руководство нефтяных предприятий
14.03.2017 15:12 — Новости Политики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта дал согласие на назначение новых генеральных директоров белорусских предприятий, связанных с переработкой и транзитом нефти.
Так, новым гендиректором ОАО «Нафтан» стал Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - Виталий Павлов, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» - Олег Починок, сообщили в
Кроме того, глава государства назначил Владимира Карпяка помощником президента – главным инспектором по Минску, Андрея Страчко – послом в Кыргызстане, Руслана Есина – послом в Японии.
Также он дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска, Сергея Гунько - заместителем министра промышленности, Виктора Кураша - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.
Напомним, что белорусские НПЗ сегодня работают не в лучших условиях в связи с тем, что значительно
В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта дал согласие на назначение новых генеральных директоров белорусских предприятий, связанных с переработкой и...
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