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Лукашенко сменил руководство нефтяных предприятий

14.03.2017 15:12 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта дал согласие на назначение новых генеральных директоров белорусских предприятий, связанных с переработкой и транзитом нефти.

Так, новым гендиректором ОАО «Нафтан» стал Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - Виталий Павлов, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» - Олег Починок, сообщили в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства назначил Владимира Карпяка помощником президента – главным инспектором по Минску, Андрея Страчко – послом в Кыргызстане, Руслана Есина – послом в Японии.

Также он дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска, Сергея Гунько - заместителем министра промышленности, Виктора Кураша - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.

Напомним, что белорусские НПЗ сегодня работают не в лучших условиях в связи с тем, что значительно испортились на почве нерешенных газовых проблем отношения Беларуси и России. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6  млн тонн. Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.

 
Теги: Минск
 
 
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