МИНСК, 14 мар — Sputnik. Евросоюз вновь напомнил Беларуси о необходимости отменить смертную казнь, а в Литве и Украине заговорили о том, чтобы вернуть исключительную меру в уголовное законодательство.

В Беларуси, которая остается единственной странной на Европейском континенте, где можно выносить "расстрельные" приговоры, продолжается изучение вопроса о возможности введения моратория на смертную казнь. Запрет на смертную казнь является обязательным условием для членства в Совете Европы и Европейском Союзе.

ЕС и Германия рассчитывают, что Беларусь отменит смертную казнь, этот шаг позволит интенсифицировать двусторонние отношения, заявил журналистам Минске государственный министр по европейским делам МИД ФРГ Михаэль Рот, который встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Мы ожидаем от ответственных белорусских лиц пару конкретных результатов: вы знаете, что Европа отрицает смертную казнь. Было бы хорошо, если бы Беларусь тоже пошла по этому пути", — заявил Рот.

В Литве заговорили о реституции смертной казни

Практически одновременно появились сообщения о том, что в Литве и Украине заговорили о необходимости вернуть в европейское уголовное законодательство исключительную меру наказания.

В частности глава фракции "Порядок и справедливость" литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис высказался за возвращение в систему наказаний Евросоюза смертной казни. Он направил обращение президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру и президенту Европейского совета Дональду Туску о правовых возможностях вернуть смертную казнь в Литве, которая была отменена в 1998 году. Парламентарий считает, что введение института смертной казни позволит сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений.

На Украине предложили вернуть смертную казнь госизмену

Советник главы МВД Украины Илья Кива заявил о необходимости вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь за государственную измену. По его мнению, страна находится в состоянии войны, исключительная мера наказания за предательство должна быть "четкой и единственной позицией".

Полная отмена смертной казни на Украине действует с 1 июля 2003 года, с момента вступления в силу протокола Европейской конвенции о правах человека, подписанного Киевом.

В РБ говорят о готовности отменить расстрельную статью, но пока не отменили

Эксперты, парламентарии, правоохранители и глава белорусского государства не исключают возможности введения моратория на применения смертной казни, но пока она не исключена из национального законодательства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: если общество будет "за", смертную казнь отменят

Более месяца назад во время "Большого разговора с президентом" белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готов отменить смертную казнь, если таково будет мнение общества. Он отметил, что сегодня и в обществе, и со стороны европейских политиков звучат призывы пересмотреть вопрос применения высшей меры наказания в Беларуси.

"Но когда от меня требуют, я говорю — давайте обсуждать с обществом. Мы спросим, но честно расскажем, и если люди проголосуют большинством против смертной казни, я в тот же день подпишу результаты этого референдума", — сказал президент.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что в вопросе о смертной казни ЕС прибегает к двойным стандартам. По его словам, требования отменить смертную казнь звучат в отношении Беларуси, но в отношении США этот вопрос не поднимается. Глава государства также отметил, что страны, которые ввели мораторий на смертную казнь, теперь не знают, как его отменить, потому что опасаются политических последствий.

Парламентские слушания

В Палате представителей Национального собрания Беларуси заявили, что готовы провести парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни, датой проведения назвали конец 2017 года .

В декабре 2016 года в парламенте нового созыва создана рабочая группа по проблематике смертной казни.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.