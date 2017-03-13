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В Минске ждут председателя ПА ОБСЕ Муттонен

14.03.2017 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Визит в Беларусь делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) во главе с председателем Кристин Муттонен пройдет 15-17 марта, сообщили в пресс-центре Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Визит председателя ПА ОБСЕ Муттонен станет третьим визитом в Беларуси: в 2009 году республику посетил Жоао Соареш, в 2012 году — Риккардо Мильори.

"15 марта в Палате представителей состоится встреча председателей обеих палат белорусского парламента с председателем ПА ОБСЕ", — сообщили Sputnik во вторник в парламенте.

В составе делегации ПА ОБСЕ — Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла и заместитель Генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Густаво Пайярес.

В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества белорусского парламента с ПА ОБСЕ, в том числе проведение в июле 2017 года в Минске 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, сказали в пресс-центре.

Во время встречи будет подписано соглашение между парламентом Беларуси и Парламентской ассамблеей ОБСЕ о проведении 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сказали в пресс-центре.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из центральных вопросов, которые Муттонен обсудит в Минске, станет проведение в июле 2017 года в белорусской столице 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

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