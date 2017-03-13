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Беларусь выдвинула Купчину на пост генсека ОБСЕ

14.03.2017 19:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Беларусь выдвинула постоянного представителя республики при ОБСЕ Елену Купчину кандидатом на пост генерального секретаря организации, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минск намерен выдвинуть Купчину, которая также занимает должность посла Беларуси в Австрии, на пост генсека ОБСЕ. В настоящее время организацию возглавляет итальянец Ламберто Дзаньера, полномочия которого истекают 30 июня этого года.

"Нами было принято решение выдвинуть на этот пост постоянного представителя при Организации, посла Елену Купчину", — заявил Мирончик. 

 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Беларусь выдвинула постоянного представителя республики при ОБСЕ Елену Купчину кандидатом на пост генерального секретаря организации,...

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