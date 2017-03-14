МИНСК, 14 мар — Sputnik. Российское руководство пока не определилось с кандидатурой на должность постоянного представителя РФ при ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что одним из основных кандидатов на этот пост рассматривается постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято решение по кандидатуре постпреда при ООН.

Напомним, глава российской миссии при ООН в Нью-Йорке Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля на 65-м году жизни . Смерть, по данным американских СМИ, наступила в результате сердечного приступа. Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.

В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.