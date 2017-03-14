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В Кремле пока не выбрали постпреда РФ при ООН
14.03.2017 20:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Российское руководство пока не определилось с кандидатурой на должность постоянного представителя РФ при ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что одним из основных кандидатов на этот пост рассматривается постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято решение по кандидатуре постпреда при ООН.
Напомним,
В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.
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СМИ со ссылкой на собственные источники, сообщают, что среди вероятных кандидатов на эту должность - постпред РФ при НАТО Александр Грушко или замминистра...
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