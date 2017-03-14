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В Кремле пока не выбрали постпреда РФ при ООН

14.03.2017 20:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Российское руководство пока не определилось с кандидатурой на должность постоянного представителя РФ при ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что одним из основных кандидатов на этот пост рассматривается постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Пока нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, принято решение по кандидатуре постпреда при ООН. 

Напомним, глава российской миссии при ООН в Нью-Йорке Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля на 65-м году жизни. Смерть, по данным американских СМИ, наступила в результате сердечного приступа. Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года. 

В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ со ссылкой на собственные источники, сообщают, что среди вероятных кандидатов на эту должность - постпред РФ при НАТО Александр Грушко или замминистра...

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