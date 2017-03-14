Александр Лукашенко поставил задачу закончить модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси с тем, чтобы они могли работать с любым сырьем. Эксперты видят в этом очередную примету поиска официальным Минском диверсификации поставок нефти в условиях конфликта с Москвой.

Кадровые перестановки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта произвел ряд кадровых перестановок : назначил министра труда и социальной защиты и замминистра промышленности, помощника президента, директора департамента Минюста и несколько послов.

Но самым интересным можно считать то, что официальный лидер согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса: на должность гендиректора ОАО «Нафтан» — Александра Демидова, ОАО «Мозырского нефтеперерабатывающого завода» — Виталия Павлова, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — Олега Починка.

Ранее они работали соответственно генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (Демидов), заместителя председателя концерна «Белнефтехим» (Павлов) и зампредседателя Гомельского облисполкома (Починок).

Лукашенко поставил задачу в кратчайшие сроки завершить на предприятиях модернизацию, чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран, заявил по итогам встречи с официальным лидером Александр Демидов.

По мнению нового главы «Нафтана», предприятие будет и дальше оставаться флагманом среди других промышленных гигантов в регионе, передает БелТА .

Символический шаг

«Постановка задачи переработки разного типа нефти, наверное, является символической, поскольку даже и сейчас белорусские нефтеперабатывающие предприятия работают как минимум с двумя типами нефти», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его мнению, расширение ассортимента нефти для пеработки является сигналом, что Беларусь готова искать углеводороды не только на российском рынке. «Но трудно сказать, скрываются ли за этим реальные технические шаги», — заключил Быковский.

Голодный нефтяной паек

«Вопрос не в возможности переработки разных сортов нефти, а найдутся ли ресурсы на дальнейшую модернизацию. В модернизацию НПЗ вложены уже немалые средства, однако на сегодня нельзя сказать, что предприятия находятся в мире в авангарде своей отрасли, есть над чем работать», — сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, в самом наказе новому руководителю есть отголоски нынешних проблем Беларуси и России: «Россия посадила Беларусь на голодный нефтяной паек, поэтому задействован риторический ритуал поиска альтернативной нефти», — добавил Класковский.

Эксперт напомнил, что подобное поручение Лукашенко давал заместителю премьер-министра Владимиру Семашко. Однако, пока результатов этого поручения — немного: пришел один танкер азербаджанской нефти, есть косвенные подтверждения покупки нефти в Иране (по объему примерно равный азербайджанскому заказ). «Однако нужны десятки и сотни танкеров в год, чтобы компенсировать потери российской нефти», — добавил Класковский.

Он считает, что на сегодня белорусское руководство настроено на то, что удастся разрулить конфликт в отношениях с российской стороной, так как кроме технических вопросов есть вопрос стоимости — российская нефть беспошлинная и обходится дешевле, чем любая другая.

Во-первых, отметил Александр Класковский, больше плечо доставки, даже из Азербайджана, не говоря уже про Иран.

«Никто, даже Ильхам Алиев, хотя он с Лукашенко на короткой ноге, но бизнес есть бизнес: финансовые трудности есть и у азербайджанского режима, не пойдет Алиев на скидки и продажу нефти по братской цене. Иран готов в какой-то степени демпинговать, но, вряд ли, выйдет дешевле, чем российская нефть», — добавил эксперт.

Александр Класковский пояснил, что при этом, шансов, что Беларусь получит 24 млн тонн российской нефти в год — нет. «Даже в воспитательных целях Россия уменьшит объемы поставок нефти, даже если острая фаза конфликта пройдет. Так что белорусским властями придется хотя бы в гомеопатических дозах постепенно разбавлять поставки с других направлений», — заключил Александр Класковский.

Задача диверсификации поставок нефти

Поставлена задача диверсифицировать поставки нефти и для этого адаптировать переработку, сказал БДГ экономист Ярослав Романчук.

«Другое дело, что нужно будет покупать нефть по мировым ценам, это нормально Нефтяной офшор и нефтяное проклятье для Беларуси практически заканчивается», — добавил эксперт.

Для внутреннего рынка, считает Романчук, это будет значить, что цены на бензин вырастут на 20-30%, и значительную часть этого роста составит оплата за модернизацию НПЗ.

Справка БДГ

Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.