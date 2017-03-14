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Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции
15.03.2017 08:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем конституции, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Конституция Беларуси была принята 23 года назад — 15 марта 1994 года.
"Действующий Основной закон определил принципы суверенитета страны, стал ядром всей правовой системы и прочным фундаментом для построения социального государства", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что соблюдение норм, заложенных в Конституции, является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.
"Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию", — подчеркнул президент.
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Глава государства отметил, что соблюдение норм, заложенных в Конституции, является гарантом стабильности и благополучия в обществе.
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