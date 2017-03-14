Конституционный суд Беларуси проанализировал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и не нашел в нем противоречий Конституции.

Об этом сообщили в КС в ответ на электронные обращения граждан по декрету №3. По версии КС, такое правовое регулирование основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи, поскольку уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании госрасходов (статьи 56 и 113 Конституции).

Суд также не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности, которые бы стали основанием для возбуждения производства по делу об их исключении. Не смутила его и статья 41 Конституции о том, что труд является правом человека, а «принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении», как и статья 101, согласно которой не допускается делегирование полномочий президенту на издание декретов, предусматривающих «ограничение конституционных прав и свобод граждан». Именно на эти статьи обращает внимание оппозиция, протестуя против декрета № 3 и налога на «тунеядцев».

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.