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Конституционный суд не увидел проблем в декрете о «тунеядцах»
15.03.2017 09:13 — Новости Политики | БДГ
Конституционный суд Беларуси проанализировал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и не нашел в нем противоречий Конституции.
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Суд также не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности, которые бы стали основанием для возбуждения производства по делу об их исключении. Не смутила его и статья 41 Конституции о том, что труд является правом человека, а «принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении», как и статья 101, согласно которой не допускается делегирование полномочий президенту на издание декретов, предусматривающих «ограничение конституционных прав и свобод граждан». Именно на эти статьи обращает внимание оппозиция, протестуя против декрета № 3 и налога на «тунеядцев».
Напомним, что Александр Лукашенко
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Конституционный суд Беларуси проанализировал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и не нашел в нем противоречий Конституции.
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