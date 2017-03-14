Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина выдвинута Минском на пост Генерального секретаря ОБСЕ.

Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, «это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников».

Он отметил, что Елена Купчина на посту замглавы МИД принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе.

«Ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную – преодоление кризиса доверия между государствами-участниками», - отметил представитель МИД, выказав надежду на избрание белорусского посла.

Напомним, что в Минске 5-9 июля состоится заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ожидается, что в Беларусь прибудет около 700 участников заседания, из них 500 человек из 56 стран мира. Для Беларуси мероприятие такого масштаба - в новинку.