|
Беларусь выдвинула Купчину на пост генсека ОБСЕ
15.03.2017 09:59 — Новости Политики | БДГ
Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина выдвинута Минском на пост Генерального секретаря ОБСЕ.
Как
Он отметил, что Елена Купчина на посту замглавы МИД принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе.
«Ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную – преодоление кризиса доверия между государствами-участниками», - отметил представитель МИД, выказав надежду на избрание белорусского посла.
Напомним, что в Минске 5-9 июля
Что касается Елены Купчиной, то она
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина выдвинута Минском на пост Генерального...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии