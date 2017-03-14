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Беларусь выдвинула Купчину на пост генсека ОБСЕ

15.03.2017 09:59 — Новости Политики | БДГ  
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Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина выдвинута Минском на пост Генерального секретаря ОБСЕ.

Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, «это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников».

Он отметил, что Елена Купчина на посту замглавы МИД принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии нашей страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе.

«Ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную – преодоление кризиса доверия между государствами-участниками», - отметил представитель МИД, выказав надежду на избрание белорусского посла.

Напомним, что в Минске 5-9 июля состоится заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ожидается, что в Беларусь прибудет около 700 участников заседания, из них 500 человек из 56 стран мира. Для Беларуси мероприятие такого масштаба - в новинку.

Что касается Елены Купчиной, то она была назначена послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и послом в Хорватии по совместительству в декабре 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшая замминистра иностранных дел Беларуси, а ныне Постоянный представитель при ОБСЕ и посол в Австрии Елена Купчина выдвинута Минском на пост Генерального...

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