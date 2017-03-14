МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь предлагает свою площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграции в центральной и восточной Европе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече замминистров иностранных дел стран-участниц восточного партнерства и Вышеградской группы.



© Sputnik / Констанция Ждановская Макей обсудил с Викторин ноябрьский саммит "Восточного партнерства"

"На наш взгляд, практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами восточного партнерства становится как никогда актуальным, эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию", — сказал Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь продолжает оставаться решительным и убежденным сторонником интеграции. По словам министра, Беларусь также предлагает "минскую площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграционных процессов в центральной и восточной Европе".

По его словам, председательство Беларуси в Центрально-европейской инициативе также направлено, главным образом, "на продвижение совместности в большой Европе".