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Минск предлагает свою площадку для интеграции в восточной Европе

15.03.2017 09:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар —  Sputnik. Беларусь предлагает свою площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграции в центральной и восточной Европе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече замминистров иностранных дел стран-участниц восточного партнерства и Вышеградской группы.

Минск предлагает свою площадку для интеграции в восточной Европе
© Sputnik / Констанция Ждановская
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"На наш взгляд, практическое взаимодействие между Вышеградской группой и странами восточного партнерства становится как никогда актуальным, эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию", — сказал Макей.

Он подчеркнул, что Беларусь продолжает оставаться решительным и убежденным сторонником интеграции. По словам министра, Беларусь также предлагает "минскую площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграционных процессов в центральной и восточной Европе".

По его словам, председательство Беларуси в Центрально-европейской инициативе также направлено, главным образом, "на продвижение совместности в большой Европе".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь остается решительным и убежденными сторонником интеграции и считает актуальным взаимодействие между Вышеградской четверкой и восточным партнерством.

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