МИНСК, 15 мар — Sputnik. Конституционный суд косвенно отреагировал на электронные сообщения граждан с просьбой проверить на соответствие Основному закону введение в стране сбора на финансирование госрасходов.



© Sputnik / Виктор Толочко "Замороженный" декрет №3: много вопросов и неясность в ответах

В Республике Беларусь для граждан установлен косвенный доступ к конституционному правосудию. Белорусы, считающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются конкретным решением государственного органа, вправе обратиться с инициативой о проверке конституционности этого нормативного правового акта. Но сделать это можно через посредника — уполномоченный орган, наделенный правом внесения в Конституционный Суд таких предложений. Рассматривать вопросы о конституционности нормативных правовых актов по собственной инициативе и на основании обращений граждан Конституционный Суд не уполномочен.

Однако в процессе обязательного предварительного контроля конституционности законов, принятых парламентом до их подписания президентом Республики Беларусь, Конституционный суд проанализировал и вопросы применения норм декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества".



© Фото: Николай Петров, БелТА Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции

Введение сбора на финансирование госрасходов соответствует Конституции

Оценивая конституционность законов, предусматривавших внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс (в части отнесения сбора на финансирование государственных расходов, введенного декретом, к республиканским налогам и сборам) и в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части закрепления административной ответственности за неуплату или неполную уплату указанного сбора), Конституционный Суд пришел к выводу, что такое правовое регулирование основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи.

"Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов (статья 56 Конституции)", — говорится в сообщении Конституционного суда.

Власти на местах не дорабатывают

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" направлен в первую очередь на профилактику правонарушений.

По словам главы государства, "это идеологический, моральный декрет".

"Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может", — заявил Лукашенко на совещании с членами правительства.

Вместе с тем белорусские власти признали, что данное решение главы государства в ряде случаев исполнялось некорректно. И это связано с недароботками на местах.

"Прежде всего, не сработали руководители местных органов власти, которые должны были провести разъяснительную работу с людьми", — заявила глава президентской администрации Наталья Кочанова .

Кочанова также подчеркнула, что благодаря декрету №3 местные власти узнали реальную картину у себя в регионах, чем именно занимаются белорусы. "Есть граждане, которые никогда не работали и работать не хотят. Таких немало", — заявила она. В то же время, по словам чиновника, благодаря декрету удалось выяснить, что в Беларуси есть регионы с проблемами с трудоустройством граждан.

Лукашенко также констатировал "отвратительное и безответственное исполнение декрета со стороны ответственных чиновников".

В связи с этим, было президент распорядился доработать в марте декрет №3 , а также не взимать в течение года сбор на финансирование государственных расходов. Он поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3, а к 1 мая трудоустроить всех безработных .