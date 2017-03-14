Беларусь, Казахстан, Финляндия, Швейцария и Чехия выдвинули своих кандидатов на пост генерального секретаря ОБСЕ. Официальный Минск хотел бы видеть в кресле руководителя Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе постпреда при ОБСЕ Елену Купчину.

Нынешний генсек ОБСЕ Ламберто Заньер занимает свой пост с июня 2011 года. Срок его полномочий истекает в июне 2017 года.

Елена Купчина единственная женщина-кандидат на этот пост, и ей предстоит бороться с 4 мужчинами-политиками: бывшим министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым, экс-главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшим главой МИД Финляндии Илкке Канерва, бывшим еврокомиссаром по расширению ЕС Штефаном Фюле, экс-постпредом Швейцарии при ОБСЕ Томасом Гренингером.

Кадровый дипломат из Казахстана

Кандидатом от Казахстана стал 58-летний Ерлан Идрисов. Он кадровый дипломат — в 1981 году окончил МГИМО, был главой МИД Казахстана, с 2002 года продолжил дипломатическую карьеру, возглавлял дипмиссии в Великобритании, США, Бразилии, Швеции, Норвегии и Ирландии.

9 марта он вновь вручил верительные грамоты королеве Великобритании.

Финский политик

Финляндия на пост генсека ОБСЕ выдвинула 68-летнего политика и государственного деятеля Илкка Канерва. В середине 70-х годов прошлого века он был избран депутатом парламента Финляндии, в разные годы возглавлял три министерства. С середины 2014 по 2016 годы был президентом ПА ОБСЕ.

Но политическая карьера Канерва не всегда проходила гладко: в 2010 году политика обвинили в получении крупных взяток, в апреле 2012 года уездный суд Хельсинки приговорил его к одному году и трем месяцам тюремного заключения условно за получение взятки в особо крупных размерах, но через год Канерва был оправдан из-за отсутствия доказательств.

Еврокомиссар из российского блэк-листа

Чехия на пост генсека ОБСЕ выдвинула бывшего еврокомиссара по расширению ЕС Штефана Фюле. 55-летний Фюле, который в 1981-1986 годах учился в МГИМО, свободно владеет английским и русским языками. Был послом Чехии в Литве, Великобритании, постоянным представителем Чехии при НАТО, был заместителем министра обороны Чехии, в 2010-2014 годах являлся европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства. В 2014 году отвечал за подготовку соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза. В 2015 году включен в российский черный список лиц которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Кадровый военный из Швейцарии

На пост генсека ООН также претендует кадровый военный из Швейцарии 56-летний Томас Гремингер. Согласно информации из открытых источников, изучал историю, экономику и политологию в Университете Цюриха, является офицером Генерального штаба в швейцарских вооруженных силах. В последнее время Гремингер выполнял функции постоянного представителя Швейцарии в ОБСЕ. С августа 2015 года он был замгенерального директора и главой Департамента южного сотрудничества ШУРС в Берне.

Единственная женщина от Беларуси

Выдвинутая Минском на пост генсека ОБСЕ Елена Купчина — кадровый дипломатом, она представляла страну на многих международных конференциях в рамках ООН и ОБСЕ, выступая спикером по тематике европейской и евроатлантической безопасности и сотрудничества.

С декабря 2016 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и Республике Хорватия по совместительству, Представитель Беларуси при ОБСЕ и международных организациях в Вене.

Владеет белорусским, русским, английским и французским языками.