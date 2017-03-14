МИНСК, 15 фев — Sputnik. Минск является сторонником стабильной и объединенной Европы и намерен развивать сотрудничество с Евросоюзом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом.

"Я могу вам гарантировать только одно: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе", — сказал белорусский лидер.



© REUTERS Hannah McKay Британия одобрила законопроект о запуске Brexit, кто следующий?

Он отметил, что в трудные времена Беларусь не создавала проблем Евросоюзу и не намерена делать этого в будущем.

Глава государства также подчеркнул, что Минск является сторонником сохранения Евросоюза и выступает против таких процессов, как Brexit.

"Я за многополюсный мир. ЕС — мощнейший полюс наряду с Китаем, США, это мощная опора для планеты. Если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши "брекситы", националистические движения я не воспринимаю", — сказал Лукашенко.

Жители Великобритании на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии с решением Верховного суда, правительство внесло в парламент законопроект о запуске Brexit.

Процедура выхода Великобритании из Евросоюза будет запущена в конце марта. Ранее законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая.

Ожидается, что переговоры о деталях соглашения с ЕС продлятся два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019 года.