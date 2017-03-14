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Страны ВП и Вышеградская четверка определили сферы сотрудничества

15.03.2017 12:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Заместители министров иностранных дел стран восточного партнерства и Вышеградской группы на встрече в Минске определили сферы совместного взаимодействия, сообщил замминистра Белорусского МИД Олег Кравченко.

Страны ВП и Вышеградская четверка определили сферы сотрудничества
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Александр Шурмелёв
Встреча заместителей глав МИД стран Восточного партнерства в Минске

"В ходе сегодняшней дискуссии мы обсудили ряд важных тем. Это развитие сотрудничества на местном уровне, модернизация транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере образования, трансграничное сотрудничество", — сказал Кравченко в среду журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что эти инициативы будут совместно реализовываться восточным партнерством и странами Вышеградской четверки.

Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В Вышеградскую группу, которую еще называют "четверкой", входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

Кравченко также отметил, что сегодняшняя встреча свидетельствует о том, что страны, принявшие в ней участие, имеют общность интересов и стремятся развивать партнерские инициативы, несмотря на непростую обстановку в регионе.

Страны ВП и Вышеградская четверка определили сферы сотрудничества
© Sputnik / Виктор Толочко
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Он выразил надежду, что проведение подобных мероприятий будет способствовать установлению стабильности в регионе, который Беларусь рассматривает как "регион мира и процветания".

Кравченко также проинформировал, что 12 апреля в Варшаве состоится аналогичная встреча, только уже на уровне министров иностранных дел.

Со своей стороны заместитель министра иностранных дел Беларуси Марек Зюлковский заметил, что все страны восточного партнерства и Вышеградской группы имеют разные приоритеты, однако двум интеграционным объединениям удалось определить минимум тем, по которым они могут плодотворно сотрудничать.

Он подчеркнул, что считает неуместным скепсис относительно перспектив восточного партнерства. "Двадцать пять лет назад Беларусь и Польша начинали свои отношения только с принципа добрососедства, но сейчас развиваются и другие инициативы", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместители внешнеполитических ведомств решили, что взаимодействие будет идти по линии образования, транспорта и трансграничного сотрудничества.

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