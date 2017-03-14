МИНСК, 15 мар — Sputnik. Бельгия ждет от Беларуси дальнейшего движения по пути демократизации, заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс на встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в Минске в среду.



© Sputnik/ Сергей Пушкин, Александр Шурмелёв Встреча заместителей глав МИД стран Восточного партнерства в Минске

"Мы увидели в Беларуси некоторые улучшения, что позитивно повлияло на отношения между Беларусью и Бельгией, Беларусь и ЕС", — заявил Рейндерс.

В то же время, отметил он, очень важно увидеть дальнейшие реформы и продвижение в области демократизации, и прав человека.

Дипломатические контакты

Влалимир Макей подчеркнул, что это первый визит в Беларусь представительства правительства Бельгии, что особенно символично в год 25-летия установления дипломатических отношений между Минском и Брюсселем.

Уладзімір #Макей : першы візіт члена ўрада Бельгіі ў #Беларусь асабліва сімвалічны ў год 25-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін pic.twitter.com/cqLU4MMzpR — МИД Беларуси (@BelarusMID) 15 марта 2017 г.

​Рейндерс также высказался за развитие двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов и призвал продолжать позитивные изменения, которые происходят в Беларуси в различных сферах.

По его мнению, Беларусь должна играть важную роль в реализации инициативы "Восточное партнерство".

Дидье Рейндерс убежден, что развитие взаимодействия Беларуси с ЕС не противоречит отношениям с Россией. "Можно иметь хорошие отношения как с ЕС, так и Россией", — сказал он.

Ранее главу МИД Бельгии принял президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе этой встречи бельгийский дипломат отметил, что позитивные реформы, благодаря которым произошла активизация сотрудничества по линии Беларусь-Евросоюз, произошли не только в сфере экономики. Он особо отметил прогресс "в сфере демократии, верховенства закона, прав человека".



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: Минск выступает против таких процессов, как Brexit

Брюссель приветствовал бы активизацию двусторонних контактов на международной арене, констатировал бельгийский дипломат.

"Ваш визит знаковый, и от него очень многое зависит. Не только в наших двусторонних отношениях, но и в наших отношениях с вашей империей (Европейским союзом). Я могу вам гарантировать: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе. Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем не создадим", — сказал в ответ Александр Лукашенко.

Экономическое сотрудничество

Дидье Рейндерс отметил интерес бельгийских компаний к участию в процессах приватизации, которые намечаются в Беларуси, а также к сотрудничества с белорусской стороной в сфере сельского хозяйства.

В свою очередь президент Беларуси Алексанжр Лукашенко заявил о намерении Минска расширить географию стран, инвестирующих в белорусскую экономику.

Он назвал "слезами" бельгийские инвестиции в молокоперерабатывающие предприятия Беларуси и другие отрасли. В 2015 году объем прямых инвестиций из Бельгии на чистой основе составил 700 тысяч долларов, в 2016 году — 558 тысяч долларов.

"Я не скажу, что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет. Но мы бы хотели, чтобы вместе с инвестициями из Китая, России, других республик были и бельгийские инвестиции. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность. И если у вас есть такое желание, мы будем этому способствовать", — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что визит Дидье Рейндерса в Беларусь вызывает у него как минимум двоякие чувства. "Плохо, что вы первый раз в Беларуси, в Минске. Хорошо, что все-таки приехали. Мы очень заинтересованы, чтобы люди такого уровня чаще бывали в Беларуси, чтобы воочию могли видеть, как живет и развивается страна", — отметил Глава государства.