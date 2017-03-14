МИНСК, 15 мар — Sputnik. У белорусского кандидата на должность генсека Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе Елены Купчиной высокие шансы занять эту должность, уверен политолог Александр Шпаковский.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь выдвинула Купчину на пост генсека ОБСЕ

"Представители белорусской дипломатической школы впервые на таком высоком уровне заявили о своих амбициях, выдвинув на пост генерального секретаря ОБСЕ собственного представителя, бывшего заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Елену Купчину. С учетом позитивного имиджа этого дипломата во многих странах, у нее есть серьезные шансы получить эту должность", — пояснил Шпаковский.

Купчина представляла страну на многих международных конференциях в рамках ООН и ОБСЕ, выступая спикером по тематике европейской и евроатлантической безопасности и сотрудничества.



© Sputnik / Виктор Толочко Кандидаты на пост генсека ОБСЕ: кто соперники Купчиной?

"Это грамотный, тактичный, компетентный человек", — уверен Шпаковский. Он считает, что шансы Купчиной увеличивает и ее гендерная принадлежность.

Сегодня в Минск по приглашению Национального собрания Беларуси прибывает делегация ПА ОБСЕ во главе с Кристин Муттонен. Сессия Парламентской ассамблеи, которая в этом году пройдет в Минске, должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в европейском регионе.