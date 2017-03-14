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Главы МИД Беларуси и Бельгии прокомментировали задержания в Беларуси

15.03.2017 14:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступает против того, чтобы "марши нетунеядцев" использовались в политических целях.

В минувшие выходные в ряде белорусских городов прошли несанкционированные акции протеста против подписанного президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года декрета о "налоге на тунеядцев", во время которых были задержаны в том числе журналисты нескольких изданий. Большинство из них отпустили через несколько часов.

Главы МИД Беларуси и Бельгии прокомментировали задержания в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Нужно посмотреть, все ли участники этих акций попали под действие декрета. Кто-то пытается использовать эти акции в политических целях", — заявил Макей журналистам в среду в Минске, отвечая на вопрос о том, могут ли аресты на этих акциях негативно повлиять на отношения Беларуси и ЕС.

"Я не хочу сказать, что эти задержания правильные, но хочу предостеречь от использования этих акций в политических целях", — сказал он.

Глава МИД Беларуси также подчеркнул, что всегда присутствует опасность того, что этот "хрупкий процесс" налаживания отношений с ЕС может "застопориться или остановиться". Макей добавил, что он обсуждал со своим бельгийским коллегой данную ситуацию. "Некоторые страны шли к демократии не просто десятки, а сотни лет", — сказал Макей. По его словам, внедрение демократии в европейском понимании потребует времени.

В свою очередь заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс, отвечая на вопрос о задержаниях участников "маршей нетунеядцев", отметил, что для ЕС важно продолжить диалог с Беларусью. Он отметил, что должна быть разница между задержаниями и административными арестами. По его словам, в ЕС также задерживают участников уличных акций, но через несколько часов их отпускают. Рейндерс отметил также, что рассчитывает на то, что в Беларуси продолжится диалог властей и гражданского общества.

 
Теги: Минск
 
 
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Внедрение демократии в европейском понимании потребует времени, заметил министр иностранных дел Беларуси.

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