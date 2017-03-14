Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выступает за стабильность в Европе и призвал ЕС присмотреться к Беларуси повнимательнее, чтобы увидеть здесь демократию.

Александр Лукашенко заявил 15 марта на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом о том, что в лице Беларуси в ЕС должны видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе.

«Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем не создадим», - добавил Лукашенко, раскритиковав националистические движения и Брексит.

«Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза», - заверил белорусский президент.

Кроме этого, Лукашенко призвал ЕС отказаться от двойных стандартов и рассмотреть наконец в Беларуси демократию и соблюдение прав человека, которые тут, по мнению Лукашенко есть.

«Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость», - отметил Лукашенко.

Напомним, что еще накануне представители ЕС заявили о том, что следят за развитием ситуации с массовыми задержаниями журналистов и активистов в Беларуси. Властям нашей страны намекнули на то, что возвращение к языку санкций весьма нежелательно, но и не исключено.