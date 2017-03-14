МИНСК, 15 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин без оптимизма относится к идеи введения в России монархической формы правления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



© Sputnik Сергей Гунеев Путин дал совет будущему президенту России

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский" заявил, что считает необходимой для России новую форму правления — монархию. По его мнению, в РФ необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, "вплоть до диктатуры".

"Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям", — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что последние несколько лет Путин неоднократно отвечал на подобные вопросы. "Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям", — сказал пресс-секретарь президента.

Сам же Песков не стал комментировать слова Аксенова, предположив, что руководитель Крыма высказал свое личное мнение. "Наверное, он волен высказывать личное мнение", — сказал Песков.

Журналисты спросили Пескова, может ли монархия установлена в Крыму, пресс-секретарь главы государства сказал: "Монархии в отдельно взятом регионе Российской Федерации быть не может".

Песков назвал некорректным и абсурдным вопрос о том, есть ли угроза того, что взгляды Аксенова будут отражаться на его действиях в Крыму, и существуют ли механизмы контроля, чтобы подобное не происходило. "Существует правовое поле российского государства", — сказал пресс-секретарь президента.

Предложение Аксенова прокомментировали также в Совете Федерации. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Алексей Александров подчеркнул, что введение в России монархии и расширении прав российского руководителя вплоть до диктатуры "просто несерьезно".

"Нам не нужна монархия, нами нужно просто демократическое правовое государство, но с сильным соблюдением законности и правопорядка. Нам не нужен монарх, нам нужно просто исполнять уже существующие законы", — заявил он.