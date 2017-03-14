МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь готова на высоком уровне провести заседание 26-сессии ПА ОБСЕ в начале июля 2017 года, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Видеофакт: в Минск прилетела председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен

Из Национального аэропорта Минск делегация ПА ОБСЕ во главе с Муттонен прибыла в Палату представителей Национального собрания Беларуси, где состоялась рабочая встреча со спикером нижней палаты Владимиром Андрейченко и вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной.

"Мы всегда очень ответственно относились к участию в ОБСЕ и внесли значительный вклад в дело укрепления безопасности в европейском регионе",- сказал Андрейченко,

"Думаю, что ваш визит в Беларусь, встреча с президентом и подписание соглашения о проведении сессии — это еще один шаг в развитии диалога по вопросам, которые представляют взаимный интерес", — продолжил он.

По словам Андрейченко, в последние годы Беларусь стала местом проведения различных встреч, "направленных на укрепление стабильности и безопасности в Европе".

Он также подчеркнул, что белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы сессия была проведена на достойном уровне.

В свою очередь Муттонен заявила, что она тронута теплым приемом в Минске. "Мы также ценим ваше предложение провести заседание сессии в Минске", — сказала еврочиновник.

Муттонен также отметила, что проведение сессии в белорусской столице и ее сегодняшний визит являются новым шансом укрепить диалог и межпарламентское сотрудничество.

Она отметила, что ценит открытость белорусской стороны, а также то, как в Беларуси относятся к женскому вопросу. "Я услышала, что в Беларуси 8 Марта является выходным днем, я привезу эту традицию в Австрию", — сказал Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ также выразила надежду, что Беларусь применит рекомендации организации по изменению избирательного процесса.

Кроме встреч с руководством страны, в программе визита Муттонен посещение ряда предприятий, а также Большого театра, где будет исполнена опера "Иоланта".