﻿ Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен

15.03.2017 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь готова на высоком уровне провести заседание 26-сессии ПА ОБСЕ в начале июля 2017 года, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

Андрейченко: запланирована встреча Лукашенко и Муттонен
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Видеофакт: в Минск прилетела председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен

Из Национального аэропорта Минск делегация ПА ОБСЕ во главе с Муттонен прибыла в Палату представителей Национального собрания Беларуси, где состоялась рабочая встреча со спикером нижней палаты Владимиром Андрейченко и вице-спикером Совета Республики Марианной Щеткиной.

"Мы всегда очень ответственно относились к участию в ОБСЕ и внесли значительный вклад в дело укрепления безопасности в европейском регионе",- сказал Андрейченко,

"Думаю, что ваш визит в Беларусь, встреча с президентом и подписание соглашения о проведении сессии — это еще один шаг в развитии диалога по вопросам, которые представляют взаимный интерес", — продолжил он.

По словам Андрейченко, в последние годы Беларусь стала местом проведения различных встреч, "направленных на укрепление стабильности и безопасности в Европе".

Он также подчеркнул, что белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы сессия была проведена на достойном уровне.

В свою очередь Муттонен заявила, что она тронута теплым приемом в Минске. "Мы также ценим ваше предложение провести заседание сессии в Минске", — сказала еврочиновник.

Муттонен также отметила, что проведение сессии в белорусской столице и ее сегодняшний визит являются новым шансом укрепить диалог и межпарламентское сотрудничество.

Она отметила, что ценит открытость белорусской стороны, а также то, как в Беларуси относятся к женскому вопросу. "Я услышала, что в Беларуси 8 Марта является выходным днем, я привезу эту традицию в Австрию", — сказал Муттонен.

Председатель ПА ОБСЕ также выразила надежду, что Беларусь применит рекомендации организации по изменению избирательного процесса.

Кроме встреч с руководством страны, в программе визита Муттонен посещение ряда предприятий, а также Большого театра, где будет исполнена опера "Иоланта".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский чиновник в белорусской столице не только встретится с высшими должностными лицами страны, но и посмотрит балет "Иоланта".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
В Кремле рассказали об отношении Путина к монархии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика